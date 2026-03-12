Популярни
Грийнууд бил пред раздяла с Марсилия заради конфликт със спортния директор

  • 12 март 2026 | 16:34
Грийнууд бил пред раздяла с Марсилия заради конфликт със спортния директор

Нападателят на Марсилия Мейсън Грийнууд е бил близо до раздяла с клуба през миналия сезон поради обтегнати отношения със спортния директор Мехди Бенатия, съобщава вестник "Ла Прованс".

Според източника Бенатия често е поставял под съмнение всеотдайността и работната етика на Грийнууд през сезона. Изданието твърди, че английският нападател дори е бил близо до това да бъде поставен в трансферния списък. Освен това е избягвал срещи със спортния директор в тренировъчната база на отбора. В информацията също така се посочва, че тогавашният старши треньор Роберто Де Дзерби за кратко е последвал примера на спортния директор, оставяйки Грийнууд извън титулярния състав за два поредни мача в края на зимата - срещу Ланс и ПСЖ.

Грийнууд обаче скоро след това се завърна в титулярния състав и се представи на ниво в заключителната част на миналия сезон. Нападателят отбеляза шест гола в последните осем мача от първенството, включително решителното попадение срещу Льо Авър, който помогна на Марсилия да си осигури класиране за Шампионската лига. Според „Ла Прованс“ този успешен край на сезона в крайна сметка е гарантирал, че Грийнууд няма да бъде обявен за трансфер през следващия летен прозорец.

През настоящата кампания Грийнууд е отбелязал 25 гола и е дал шест асистенции в 37 мача. Договорът му с Марсилия е до 30 юни 2029 г.

Снимки: Gettyimages

