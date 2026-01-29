Олимпиакос сътвори немислимото и ще играе в директните елиминации след победа в Амстердам

Напук на невъзможния сценарий, който трябваше да се сбъдне, Олимпиакос се класира за топ 24 и ще играе в директните елиминации на Шампионската лига.

✨ Our @ChampionsLeague journey continues ✨



Next stop: Knockout Phase Play-offs pic.twitter.com/3ZjxXt3bH0 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 28, 2026

Така след успеха на "Йохан Кройф Арена" гърцуте финишираха на 18-ото място, докато техните опоненти останаха на незавидното 32-ро място и по някакъв начин ще трябва да намерят смисъл за довършването на сезона, който изглежда все по-отчайващ за четирикратните европейски клубни шампиони.

След нулево първо полувреме Желсон Мартинш изведе южните ни съседи напред 52-рата минута.

Амстердамци получиха надежа да измъкнат нещо от сблъсъка, след като в средата на второто полувреме главният съдия Франсоа Летеские отсъди дузпа в тяхна полза. С изпълнението се нагърби Каспер Долберг и той изравни в 69-ата минута. Всичко обаче приключи в 79-ата минута, когато Сантиаго Есе вкара втори гол за играчите от Пирея.

Така до края нови голове не паднаха и отборът на Олимпиакос триумфира с победата, която го изстреля напред.

Proud to be Olympiacos! 🔴⚪️🦁 pic.twitter.com/sTOqYcTMhf — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 28, 2026