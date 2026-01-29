Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аякс
  3. Олимпиакос сътвори немислимото и ще играе в директните елиминации след победа в Амстердам

Олимпиакос сътвори немислимото и ще играе в директните елиминации след победа в Амстердам

  • 29 яну 2026 | 00:47
  • 217
  • 0
Олимпиакос сътвори немислимото и ще играе в директните елиминации след победа в Амстердам

Напук на невъзможния сценарий, който трябваше да се сбъдне, Олимпиакос се класира за топ 24 и ще играе в директните елиминации на Шампионската лига.

Така след успеха на "Йохан Кройф Арена" гърцуте финишираха на 18-ото място, докато техните опоненти останаха на незавидното 32-ро място и по някакъв начин ще трябва да намерят смисъл за довършването на сезона, който изглежда все по-отчайващ за четирикратните европейски клубни шампиони.

След нулево първо полувреме Желсон Мартинш изведе южните ни съседи напред 52-рата минута.

Амстердамци получиха надежа да измъкнат нещо от сблъсъка, след като в средата на второто полувреме главният съдия Франсоа Летеские отсъди дузпа в тяхна полза. С изпълнението се нагърби Каспер Долберг и той изравни в 69-ата минута. Всичко обаче приключи в 79-ата минута, когато Сантиаго Есе вкара втори гол за играчите от Пирея.

Така до края нови голове не паднаха и отборът на Олимпиакос триумфира с победата, която го изстреля напред.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

ФИФА отчете рекорден брой международни трансфери през 2025 година

ФИФА отчете рекорден брой международни трансфери през 2025 година

  • 28 яну 2026 | 19:36
  • 651
  • 2
Бивш испански национал, минал през Ливърпул и Ман Сити, е фаворит за треньор на Айнтрахт

Бивш испански национал, минал през Ливърпул и Ман Сити, е фаворит за треньор на Айнтрахт

  • 28 яну 2026 | 19:31
  • 2590
  • 0
Стърлинг и Челси официално се разделиха

Стърлинг и Челси официално се разделиха

  • 28 яну 2026 | 18:55
  • 10726
  • 6
Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

  • 28 яну 2026 | 18:54
  • 2129
  • 0
Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

  • 28 яну 2026 | 18:27
  • 1992
  • 0
Ла Лига предлага 50 евро на всеки, докладвал заведения, в които се излъчват нелегално мачове

Ла Лига предлага 50 евро на всеки, докладвал заведения, в които се излъчват нелегално мачове

  • 28 яну 2026 | 18:24
  • 1313
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Големи изненади и разочарования за някои от фаворитите в последния ден в Шампионската лига, вижте потенциалните двойки в плейофите

Големи изненади и разочарования за някои от фаворитите в последния ден в Шампионската лига, вижте потенциалните двойки в плейофите

  • 29 яну 2026 | 00:05
  • 26525
  • 20
Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда

Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда

  • 29 яну 2026 | 00:05
  • 21665
  • 153
Барселона се измъкна от преизподнята и се класира за осминафиналите след зрелищен обрат

Барселона се измъкна от преизподнята и се класира за осминафиналите след зрелищен обрат

  • 28 яну 2026 | 23:13
  • 16903
  • 61
Ливърпул пак показа много по-привлекателно лице в ШЛ и завърши трети, но Слот има нови главоболия

Ливърпул пак показа много по-привлекателно лице в ШЛ и завърши трети, но Слот има нови главоболия

  • 28 яну 2026 | 23:53
  • 14302
  • 13
Интер надхитри Борусия с късни голове, но не избегна плейофите

Интер надхитри Борусия с късни голове, но не избегна плейофите

  • 28 яну 2026 | 23:53
  • 7244
  • 5
ПСЖ и Нюкасъл взаимно се изхвърлиха от топ 8

ПСЖ и Нюкасъл взаимно се изхвърлиха от топ 8

  • 28 яну 2026 | 23:53
  • 6140
  • 5