Манчестър Сити 0:0 Галатасарай, голям пропуск на Холанд

Отборите на Манчестър Сити и Галатасарай играят при резултат 0:0 на стадион "Луи II" в сблъсък от последния 8-и кръг на основнана фаза на Шампионската лига.

Пеп Гуардиола излиза в този мач с Ерлинг Холанд като изнесен нападател и Раян Шерки и Жереми Доку по двете крила. Бернардо Силва и Омар Мармуш ще бъдат двойката атакуващи полузащитници, а Нико О'Райли ще действа кото опорен халф.

Tonight's City line-up! 😤🩵



XI | Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, Bernardo (C), O’Reilly, Marmoush, Cherki, Doku, Haaland



SUBS | Trafford, Bettinelli, Reijnders, Nico, Foden, Gray, Mukasa, Alleyne, Lewis, Mfuni pic.twitter.com/SqTjXScoeO — Manchester City (@ManCity) January 28, 2026

Окан Бурук пък залага на Виктор Осимен на върха на атаката, като той ще има подкрепата и на Льорой Сане, Илкай Гюндоган и Баръш Йълмаз в предни позиции. Марио Лемина и Габриел Сара пък ще си партнират в халфовата линия.

Манчестър Сити започна мача силно и още в 3-тата минута създаде страхотна възможност. Айт-Нури центрира за Ерлинг Холанд, който на метри от вратата стреля с глава до лявата греда.