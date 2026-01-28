Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Манчестър Сити 0:0 Галатасарай, голям пропуск на Холанд

Манчестър Сити 0:0 Галатасарай, голям пропуск на Холанд

  • 28 яну 2026 | 21:11
  • 1037
  • 1
Манчестър Сити 0:0 Галатасарай, голям пропуск на Холанд

Отборите на Манчестър Сити и Галатасарай играят при резултат 0:0 на стадион "Луи II" в сблъсък от последния 8-и кръг на основнана фаза на Шампионската лига.

Пеп Гуардиола излиза в този мач с Ерлинг Холанд като изнесен нападател и Раян Шерки и Жереми Доку по двете крила. Бернардо Силва и Омар Мармуш ще бъдат двойката атакуващи полузащитници, а Нико О'Райли ще действа кото опорен халф.

Окан Бурук пък залага на Виктор Осимен на върха на атаката, като той ще има подкрепата и на Льорой Сане, Илкай Гюндоган и Баръш Йълмаз в предни позиции. Марио Лемина и Габриел Сара пък ще си партнират в халфовата линия.

Манчестър Сити започна мача силно и още в 3-тата минута създаде страхотна възможност. Айт-Нури центрира за Ерлинг Холанд, който на метри от вратата стреля с глава до лявата греда.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

ФИФА отчете рекорден брой международни трансфери през 2025 година

ФИФА отчете рекорден брой международни трансфери през 2025 година

  • 28 яну 2026 | 19:36
  • 455
  • 0
Бивш испански национал, минал през Ливърпул и Ман Сити, е фаворит за треньор на Айнтрахт

Бивш испански национал, минал през Ливърпул и Ман Сити, е фаворит за треньор на Айнтрахт

  • 28 яну 2026 | 19:31
  • 1601
  • 0
Стърлинг и Челси официално се разделиха

Стърлинг и Челси официално се разделиха

  • 28 яну 2026 | 18:55
  • 7638
  • 3
Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

  • 28 яну 2026 | 18:54
  • 1672
  • 0
Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

  • 28 яну 2026 | 18:27
  • 1731
  • 0
Ла Лига предлага 50 евро на всеки, докладвал заведения, в които се излъчват нелегално мачове

Ла Лига предлага 50 евро на всеки, докладвал заведения, в които се излъчват нелегално мачове

  • 28 яну 2026 | 18:24
  • 1085
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 167556
  • 53
Ливърпул 0:0 Карабах

Ливърпул 0:0 Карабах

  • 28 яну 2026 | 20:53
  • 1860
  • 4
Бенфика 0:0 Реал Мадрид, начало на мача в дъждовния Лисабон

Бенфика 0:0 Реал Мадрид, начало на мача в дъждовния Лисабон

  • 28 яну 2026 | 22:01
  • 1697
  • 7
Начало на мача: Борусия (Дортмунд) 0:0 Интер

Начало на мача: Борусия (Дортмунд) 0:0 Интер

  • 28 яну 2026 | 22:00
  • 1064
  • 3
Барселона 0:0 Копенхаген, начало на мача

Барселона 0:0 Копенхаген, начало на мача

  • 28 яну 2026 | 22:03
  • 1768
  • 8
Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 60256
  • 173