С изцяло променен състав Арсенал записа осма поредна победа в ШЛ, голове на Хавертц и бивш играч на Левски

Арсенал завърши основната фаза на Шампионската лига със стопроцентов актив, след като постигна осмата си победа, надигравайки с 3:2 Кайрат на "Емиратс". Така лидерът в Премиър лийг остана на пет точки пред Байерн (Мюнхен), завършил на втората позиция. Виктор Гьокереш (2') даде началото, а след това пропусна още куп изгодни положения. Кай Хавертц (15'), който изигра първия си мач като титуляр от близо година, също се разписа, след като преди това бе асистирал на шведа. Габриел Мартинели (36') добави още едно попадение за "топчиите", които завършват основната фаза с голова разлика 23:4. Жоржиньо (7') вкара от дузпа за Кайрат през първото полувреме, а в добавеното време се разписа и бившият играч на Левски Рикардиньо.

Микел Артета бе променил целия си състав предвид това, че отборът вече си беше осигурил класирането директно на 1/8-финалите. Кай Хавертц започна за първи път като титуляр от 357 дни. Германецът бе част от халфовата линия заедно с Кристиан Ньоргор и Еберечи Езе. Виктор Гьокереш водеше атаката, а по фланговете му помагаха Нони Мадуеке и Габриел Мартинели.

Рикардо Калафиори се завърна от контузия, която получи в края на декември. Бен Уайт изведе отбора с капитанската лента.

Арсенал поведе още във втората минута, когато Езе намери добре Хавертц в центъра, след което германецът изведе Гьокереш зад отбраната, а нападателят стреля покрай вратаря на гостите за 1:0. Кайрат обаче много бързо се върна, след като получи дузпа след намесата на ВАР заради нарушение на Калфиори срещу Жоржиньо. Португалецът сам изпълни наказателния удар и изравни резултата в седмата минута.

В 16-ата Арсенал си върна преднината. Гьокереш и Хавертц се насочиха заедно към дълго подаване на Бен Уайт. В крайна сметка германецът стигна до топката, шведът му освободи коридор, Хавертц влезе навътре и стреля много добре с левия крак за 2:1.

Kai Havertz with a goal and assist 16 minutes into his first Arsenal start in 357 days ⚡ pic.twitter.com/YfIabDktqy — B/R Football (@brfootball) January 28, 2026

До почивката Гьокереш пропусна три големи шанса, а Мадуеке също се размина за малко с гола. В 37-ата минута Арсенал все пак стигна до трето попадение. Гьокереш отново не успя от два метра да засече подаване на Хавертц, но така асистира на Мартинели, който засече пред голлинията. Първоначално попадението бе отменено заради засада, но след преглед на ситуацията с ВАР стана ясно, че такава няма.

След почивката Йодегор пропусна поредните две големи възможности за домакините. Удар на Мадуеке от воле бе добре спасен от стража на Кайрат.

В 88-ата минута гол на Жезус бе отменен заради засада, а в добавеното време бившият играч на Левски Рикардиньо се разписа, след като засече с глава на далечната греда центриране отляво.

Следвай ни:

Снимки: Imago