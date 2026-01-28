Популярни
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!
  Начало на мача: Борусия (Дортмунд) 0:0 Интер
28 яну 2026 | 22:00

Начало на мача: Борусия (Дортмунд) 0:0 Интер

  • 28 яну 2026 | 22:00
  • 1062
  • 3
Начало на мача: Борусия (Дортмунд) 0:0 Интер

Отборите на Борусия (Дортмунд) и Интер играят при резултат 0:0 на „Сигнал Идуна Парк“ във вълнуващ сблъсък от последния 8-и кръг на основата фаза на Шампионската лига.

Нико Ковач е предприел две принудителни промени в стартовия си състав след победата с 3:0 над Унион (Берлин) в Бундеслигата. В защита 20-годишният дебютант в турнира Филипо Мане замества Валдемар Антон заради неговата инфекция в последния момент. По левия фланг пък действа Рами Бенсебаини заради наказанието на Даниел Свенсон. В предни позиции играят Максимилиан Байер, Фабио Силва и Серу Гираси.

Кристиан Киву пък е извършил цели пет промени сред титулярите си след погрома с 6:2 над Пиза в Серия "А". В защита Стефан де Фрай и Алесандро Бастони са отстъпили местата си на Франческо Ачерби и Мануел Аканжи. Единствената промяна в халфовата линия е отляво, където капитанът днес Федерико Димарко е заменил Карлос Аугусто. В нападение този път са избрани Маркюс Тюрам и Анже-Йоан Бони вместо Лаутаро Мартинес и Франческо Пио Еспозито.

БОРУСИЯ (ДОРТМУНД) - ИНТЕР 0:0

Борусия: Кобел, Джан, Мане, Шлотербек, Риерсон, Белингам, Нмеча, Бенсебаини, Байер, Силва, Гираси

Интер: Зомер, Бисек, Ачерби, Аканжи, Енрике, Сучич, Жиелински, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Бони

Снимки: Gettyimages

