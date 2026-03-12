Популярни
Митов има нов треньор в Абърдийн

  • 12 март 2026 | 16:00
Митов има нов треньор в Абърдийн

Стивън Робинсън застава начело на Абърдийн, където играе българският вратар Димитър Митов. 51-годишният северноирландец подписа договор до лятото на 2029 година, присъединявайки се заедно с помощник-треньора Брайън Кър от Сейнт Мирън.

"С удоволствие приветстваме Стивън и Брайън на „Питодри“. Стивън е доказан лидер със сериозен опит в постигането на резултати над очакванията в Мъдъруел и Сейнт Мирън, където достигна три финала, включително спечеления такъв в шотландската Купа на лигата този сезон, няколко класирания в топ шест на първенството, включително едно трето място, както и класиране за евротурнирите два пъти“, заяви председателят на Абърдийн Дейв Кормак.

В момента „доновете“ заемат деветото място в шотландския Премиършип с 29 точки, на 8 над опасната зона, при девет оставащи кръга до края на сезона.

Снимки: Imago

