Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

Съдийската комисия към БФС направи промяна за предстоящия мач от 26-ия кръг на efbet Лига между Лудогорец и ЦСКА.

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

"СК при БФС прави промяна в нарядите за двубоя от 26 кръг на efbet Лига между отборите на ПФК Лудогорец 1945 и ПФК ЦСКА ЕАД на 14 март 2026 г.

На мястото на АВАР съдията Мартин Иванов Марков е назначен Тодор Недялков Киров", гласи информацията от централата.

Най-вероятната причина е, че Марков бе ВАР арбитър на Левски - Локомотив (Пловдив), който се игра в понеделник и завърши 1:0 в полза на "сините".