Бенфика 0:0 Реал Мадрид, начало на мача в дъждовния Лисабон

Реал Мадрид играе при резултат 0:0 при гостуването си на Бенфика в мач от последния 8-и кръг на основната фаза на Шампионската лига. „Лос бланкос“ се намират на 3-о място в класирането с 15 точки, но все още не са си гарантирали мястото в топ 8, а при загуба може да се наложи да играят плейофи. Новият треньор на Реал Алваро Арбеола записа три поредни победи във всички турнири след шокиращото отпадане от Албасете за Купата на краля. Мачът пък е всичко или нищо за Бенфика – само успех за Жозе Моуриньо срещу бившия му тим може да запази шансовете на португалците за класиране сред първите 24 отбора.

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Два от славните клубове в Европа не са се срещали в официален мач от далечните 60-те години на миналия век. Бенфика води с 2 победи и 1 загуба), включително финалът за Купата на европейските шампиони през 1961/62, завършил 5:3 за португалците. „Орлите“ загубиха последните си три европейски мача срещу испански отбори, докато Реал Мадрид е непобеден в последните си десет мача от Шампионската лига срещу португалски клубове (8 победи, 2 равенства).

Жозе Моуриньо не може да разчита на контузените Ричард Риос, Александер Ба и Доди Лукебакио. Атаката на португалците ще води Евангелoс Павлидис, а зад него ще действат Джалука Престиани, Георгий Судаков и Андреас Шелдерюп.

Алваро Арбеола не може да разчита на контузените Антонио Рюдигер, Трент Александър-Арнолд, Едер Милитао и Ферлан Менди.

В сравнение с победата над Виляреал с 2:0, младият наставник прави само една промяна. Орелиан Чуамени заменя сънародника си Едуардо Камавинга в халфовата линия и ще е до Арда Гюлер. Джуд Белингам отново ще играе малко пред тях и ще е зад триото Франко Мастантуоно, Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор.

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages