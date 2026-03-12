Ако беше останал в Тотнъм, Даниел Леви щял да назначи Хари Реднап вместо Игор Тудор

Игор Тудор нямаше да бъде назначен на поста временен мениджър на Тотнъм, ако клубът все още се управляваше от Даниел Леви. Бившият президент на лондончани, който близо 25 години бе част от ръководството на "шпорите", но освободи поста през септември, е щял да гласува доверие на опитния Хари Реднап. Това разкри 79-годишния специалист, който бе начело на Тотнъм в периода 2008-2012.

"Забавно е, че миналата седмица получих телефонно обаждане от Даниел. Мисля, че говорих с него веднъж, откакто си тръгнах преди толкова време. Бях в колата миналата седмица и изведнъж телефонът звънна: Даниел Леви. И той ми каза: „Ако бях там сега, и не го казвам просто така, щях да те върна до края на сезона, Хари“ - така че щеше да е интересно", заяви Реднап.

Игор Тудор загуби и четири си мача начело на Тотнъм до момента и отборът е само на точка от зоната на изпадащите, а в неделя "шпорите" гостуват на шампиона Ливърпул.