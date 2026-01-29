Мусиала ознаменува перфектно завръщането си сред титулярите на Байерн

Байерн (Мюнхен) бързо се върна към пътя на победите след поражението през уикенда от Аугсбург и спечели с 2:1 гостуването си на ПСВ Айндховен в мач от последния 8-и кръг на основната фаза на Шампионската лига. Джамал Мусиала направи отлично завръщане сред титулярите за баварците, след като се разписа за първия гол за тима, а Хари Кейн добави победното попадение, като между тях ПСВ успя да изравни.

Така баварците с третата си поредна победа и общо седма в основната фаза на турнира запазиха второто си място и ще имат предимството да избегнат плейофите, както и да бъдат домакини в реваншите на елиминациите. ПСВ пък записа трета поредна загуба и отпада, като остава на 28-а позиция.

Наставникът на Байерн Венсан Компани бе избрал интересен състав, като Джамал Мусиала за пръв път след тежката си контузия през лятото бе титуляр, Мануел Нойер, Хари Кейн и Майкъл Олисе пък започнаха от пейката.

Нидерландците имаха по-чистите положения в началото на двубоя, като младият вратар на гостите Йонас Урбиг трябваше да прави добри намеси след удари на Сержиньо Дест и Джоуи Ферман. Баварците на свой ред отговориха с опасни изстрели на Николас Джаксън и Йошуа Кимих, но стражът на ПСВ Матей Коварж също бе на висота. В края на първата част пак „филипсите“ имаха добри ситуации, но отново Урбиг се прояви блестящо и отрази опасни удари на Иван Перишич и Гуус Тил, с което запази равенството на почивката.

Байерн обаче нанесе своя удар след почивката. В 58-ата минута баварците предприеха страхотна контра, при която двете млади перли на тима Джамал Мусиала и Ленарт Карл размениха няколко двойни подавания. Вследствие на тях десетката на Байерн се озова в отлична позиция и с красив удар от неудобен ъгъл откри резултата за гостите – 0:1. Междувременно в игра за германците се появиха и футболисти като Хари Кейн, Майкъл Олисе и Алфонсо Дейвис. ПСВ все пак успя да се върне в мача в 78-ата минута. Всичко започна от лошо връщане на Кейн, след което Исмаел Сайбари размени двойно подаване с Гуус Тил, след което стреля неспасяемо в мрежата на Урбиг – 1:1.

Шест минути по-късно обаче англичанинът веднага се реваншира и отново изведе Байерн напред. Той се възползва от пас на Луис Диас и с точен шут вкара дежурния си гол за крайното 1:2. Малко след това Кейн пропусна нов шанс и стреля в тялото на Коварж. В последните секунди на мача пък втори жълт картон получи Мауро Жуниор от домакинините.

