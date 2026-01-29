Популярни
Мусиала ознаменува перфектно завръщането си сред титулярите на Байерн

Мусиала ознаменува перфектно завръщането си сред титулярите на Байерн

Байерн (Мюнхен) бързо се върна към пътя на победите след поражението през уикенда от Аугсбург и спечели с 2:1 гостуването си на ПСВ Айндховен в мач от последния 8-и кръг на основната фаза на Шампионската лига. Джамал Мусиала направи отлично завръщане сред титулярите за баварците, след като се разписа за първия гол за тима, а Хари Кейн добави победното попадение, като между тях ПСВ успя да изравни.

Така баварците с третата си поредна победа и общо седма в основната фаза на турнира запазиха второто си място и ще имат предимството да избегнат плейофите, както и да бъдат домакини в реваншите на елиминациите. ПСВ пък записа трета поредна загуба и отпада, като остава на 28-а позиция.

Наставникът на Байерн Венсан Компани бе избрал интересен състав, като Джамал Мусиала за пръв път след тежката си контузия през лятото бе титуляр, Мануел Нойер, Хари Кейн и Майкъл Олисе пък започнаха от пейката.

Нидерландците имаха по-чистите положения в началото на двубоя, като младият вратар на гостите Йонас Урбиг трябваше да прави добри намеси след удари на Сержиньо Дест и Джоуи Ферман. Баварците на свой ред отговориха с опасни изстрели на Николас Джаксън и Йошуа Кимих, но стражът на ПСВ Матей Коварж също бе на висота. В края на първата част пак „филипсите“ имаха добри ситуации, но отново Урбиг се прояви блестящо и отрази опасни удари на Иван Перишич и Гуус Тил, с което запази равенството на почивката.

Байерн обаче нанесе своя удар след почивката. В 58-ата минута баварците предприеха страхотна контра, при която двете млади перли на тима Джамал Мусиала и Ленарт Карл размениха няколко двойни подавания. Вследствие на тях десетката на Байерн се озова в отлична позиция и с красив удар от неудобен ъгъл откри резултата за гостите – 0:1. Междувременно в игра за германците се появиха и футболисти като Хари Кейн, Майкъл Олисе и Алфонсо Дейвис. ПСВ все пак успя да се върне в мача в 78-ата минута. Всичко започна от лошо връщане на Кейн, след което Исмаел Сайбари размени двойно подаване с Гуус Тил, след което стреля неспасяемо в мрежата на Урбиг – 1:1.

Шест минути по-късно обаче англичанинът веднага се реваншира и отново изведе Байерн напред. Той се възползва от пас на Луис Диас и с точен шут вкара дежурния си гол за крайното 1:2. Малко след това Кейн пропусна нов шанс и стреля в тялото на Коварж. В последните секунди на мача пък втори жълт картон получи Мауро Жуниор от домакинините.

Снимки: Imago

