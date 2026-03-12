Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Президентът на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов говори след края на Асамблеята на Европейските лиги, която се проведе в София. Шефът на Лигата е на мнение, че има потенциал за по-големи приходи в родния футбол, но трябва и продуктът да се подобри.

"Подобно събитие се случва за първи път у нас. В асоциацията членуват над 40 лиги. Това е организацията, която представлява интересите на клубовете им. Убеден съм, че това домакинство ще бъде полезно за българските клубове, защото ние имаме нужда от техния опит и съдействие във всяко едно отношение. Доволен съм, че и те харесаха престоя в София и са впечатлени от нас", започна Караиванов.

"Целта е да се доближим до това, което са направили лигите в Централна Европа, защото за Англия, Германия и тн е научна фантастика вече. Те доскоро бяха на нашето ниво, но се развиха изключително бързо. Всички имат договори с футболните федерации. Без такъв не става, както съм казвал и преди. Те са се концентрирали в организацията, като изключим съдийство и дисциплинарни проблеми и се справят много добре. Правата в Словакия са 12 милиона евро, а ние мисля сме по-сериозен пазар. Но трябва да се подобри и качеството на нашия продукт".

"Ние имаме готовност, но ангажираността на клубовете не е толкова голяма. Няма особена заинтересованост от тяхна страна. Имаме добро взаимодействие с футболния съюз. Клубовете искат по-голям приход и ние сме готови да им съдействаме. Нашата задача е, когато искаш да продадеш един продукт, трябва да го пакетираш, да го лъснеш, а не само да искаш. Не може отбор с четири фена да казва малко са ми парите от правата", заяви още Караиванов.