Леверкузен не остави шансове на Виляреал и може да има интригуващ сблъсък на плейофите

  • 29 яну 2026 | 01:13
  • 334
  • 0

Байер (Леверкузен) победи с категоричното 3:0 Виляреал в мач от последния 8-и кръг на основната фаза на Шампионската лига. Два гола за „аспирините“ отбеляза Малик Тилман, а още едно попадение добави Алехандро Грималдо.

Така германският тим не само се класира на плейофите, но дори успя да се настани на 16-а позиция, която му дава право да е поставен в жребия и да е домакин в реванша. Леверкузен може да има изцяло немски сблъсък с Борусия (Дортмунд) или пък да играе с Олимпиакос. Виляреал пък е едно от най-големите разочарования на турнира, като записа шеста поредна загуба и завършва предпоследен само с 1 точка.

Oще в 12-ата минута Леверкузен откри резултата по комичен начин. Топката бе върната към стража на гостите Арнау Тенас, който обаче това я прати право в крака на Малик Тилман, а тя след това влетя в мрежата на Виляреал – 1:0. „Аспирините“ продължиха да играят по-добре и си осигуриха тотално спокойствие в 35-ата минута. Тогава отново Тилман се разписа след подаване с глава на Патрик Шик и добър удар от границата на наказателното поле за 2:0.

Точка на спора сложи Алехандро Грималдо. Испанецът се възползва от доброто центриране на сънародника си Лукас Васкес в 57-ата минута и с удар от въздуха оформи крайното 3:0.

Снимки: Imago

