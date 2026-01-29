Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Пафос
  3. Пафос се сбогува с Шампионската лига по подобаващ начин

Пафос се сбогува с Шампионската лига по подобаващ начин

  • 29 яну 2026 | 00:57
  • 216
  • 0

Пафос разгроми Славия (Прага) с 4:1 в последния си мач в Шампионската лига. Дебютантът от Кипър изигра много силен двубой и не остави никакви шансове на гостите от Чехия. Тимът завърши кампанията си с 9 точки и само по-лошата голова разлика от другите отбори със същия актив му попречи да се класира за плейофния кръг.

Славия се представи под очакванията и събра скромните 3 точки, като остави след себе си в крайното подреждане единствено Виляреал и Кайрат.

Влад Драгомир откри резултата в 17-ата минута с прекрасен удар от далечна дистанция. Гостите обаче отговориха в края на полувремето, когато Степан Халупек наказа грешка в кипърската защита и отблизо прати топката в мрежата.

В 53-тата минута Бруно Фелипе се ориентира най-бързо в наказателното поле и вкара втори гол за Пафос. Малко по-късно Ян Борил от Славия получи директен червен картон и остави тима си в намален състав.

В 84-тата минута Андерсон Силва се възползва от свободните пространства в защитата на гостите и реализира трето попадение за Пафос, а точка на спора сложи Мислав Оршич в 87-ата минута.

В четирите мача пред своя публика кипърският шампион допусна поражение само от Байерн (Мюнхен).

