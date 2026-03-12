Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

  • 12 март 2026 | 12:53
  • 3044
  • 4
Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Впечатляващият хеттрик на капитана на Реал Мадрид Федерико Валверде при успеха с 3:0 над Манчестър Сити в Шампионската лига предизвика голяма радост сред клубната легенда Зинедин Зидан, както и контузените му съотборници в атака Килиан Мбапе, Джуд Белингам и Родриго.

Винисиус и Валверде напомниха за Роналдо и Меси в ШЛ
Винисиус и Валверде напомниха за Роналдо и Меси в ШЛ

Зидан беше на трибуните на “Бернабеу” за снощния мач, като впоследствие се появиха кадри и видеа, на които се вижда голямата му усмивка след головете на Валверде. Именно той наложи уругваеца в състава на Реал Мадрид през 2019 година. След края на мача пък французинът заяви пред “Ел Чирингито”, че много се радва за представянето на универсалния футболист.

В ложите на стадиона бяха също така две от звездите на мадридчани - Мбапе и Белингам, които също бяха уловени от камерите в изблици на радост след головете на Валверде. Французинът беше неудържим при своята реакция, докато англичанинът изрази възхищението си с аплодисменти и поклон.

Току-що оперираният заради скъсана кръстна връзка Родриго пък нямаше възможност да изгледа гръмката победа на живо, но показа своето въодушевление от дивана в своя дом.

Бившата звезда на тима Гарет Бейл също публикува в социалните мрежи как е гледал мача вкъщи заедно със своя син Аксел, облечен във фланелка именно на Реал Мадрид.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 7015
  • 22
Педро Нето се извини за грозната си постъпка

Педро Нето се извини за грозната си постъпка

  • 12 март 2026 | 10:24
  • 2587
  • 3
Започват осминафиналите в Лигата на конференциите

Започват осминафиналите в Лигата на конференциите

  • 12 март 2026 | 08:00
  • 3803
  • 3
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 4128
  • 6
Бока Хуниорс разширява „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места

Бока Хуниорс разширява „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места

  • 12 март 2026 | 06:21
  • 3099
  • 2
Тебас обясни защо завръщането на Меси в Барселона е било невъзможно

Тебас обясни защо завръщането на Меси в Барселона е било невъзможно

  • 12 март 2026 | 05:53
  • 3217
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Европейските лиги: Влакът на поляризацията е тръгнал, но трябва да го догоним

Европейските лиги: Влакът на поляризацията е тръгнал, но трябва да го догоним

  • 12 март 2026 | 11:58
  • 2547
  • 17
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 7015
  • 22
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 4128
  • 6
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

  • 12 март 2026 | 10:30
  • 2058
  • 3
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 2579
  • 7