Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Впечатляващият хеттрик на капитана на Реал Мадрид Федерико Валверде при успеха с 3:0 над Манчестър Сити в Шампионската лига предизвика голяма радост сред клубната легенда Зинедин Зидан, както и контузените му съотборници в атака Килиан Мбапе, Джуд Белингам и Родриго.

Винисиус и Валверде напомниха за Роналдо и Меси в ШЛ

Зидан беше на трибуните на “Бернабеу” за снощния мач, като впоследствие се появиха кадри и видеа, на които се вижда голямата му усмивка след головете на Валверде. Именно той наложи уругваеца в състава на Реал Мадрид през 2019 година. След края на мача пък французинът заяви пред “Ел Чирингито”, че много се радва за представянето на универсалния футболист.

Zidane leaving the Bernabeu after the game, he said he’s very happy for Fede Valverde



pic.twitter.com/kKcn6rxtAE — Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll) March 12, 2026

В ложите на стадиона бяха също така две от звездите на мадридчани - Мбапе и Белингам, които също бяха уловени от камерите в изблици на радост след головете на Валверде. Французинът беше неудържим при своята реакция, докато англичанинът изрази възхищението си с аплодисменти и поклон.

Kylian Mbappé celebrations cuts in the stands of Valverde's hat-trick against Manchester City ❤️pic.twitter.com/lYFRG8B4nz — 〽️ (@kyks_98) March 11, 2026

Bellingham reaction for Valverde third goal pic.twitter.com/A7bC9dJFMe — Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) March 12, 2026

Току-що оперираният заради скъсана кръстна връзка Родриго пък нямаше възможност да изгледа гръмката победа на живо, но показа своето въодушевление от дивана в своя дом.

Бившата звезда на тима Гарет Бейл също публикува в социалните мрежи как е гледал мача вкъщи заедно със своя син Аксел, облечен във фланелка именно на Реал Мадрид.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages