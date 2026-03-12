Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Впечатляващият хеттрик на капитана на Реал Мадрид Федерико Валверде при успеха с 3:0 над Манчестър Сити в Шампионската лига предизвика голяма радост сред клубната легенда Зинедин Зидан, както и контузените му съотборници в атака Килиан Мбапе, Джуд Белингам и Родриго.
Зидан беше на трибуните на “Бернабеу” за снощния мач, като впоследствие се появиха кадри и видеа, на които се вижда голямата му усмивка след головете на Валверде. Именно той наложи уругваеца в състава на Реал Мадрид през 2019 година. След края на мача пък французинът заяви пред “Ел Чирингито”, че много се радва за представянето на универсалния футболист.
В ложите на стадиона бяха също така две от звездите на мадридчани - Мбапе и Белингам, които също бяха уловени от камерите в изблици на радост след головете на Валверде. Французинът беше неудържим при своята реакция, докато англичанинът изрази възхищението си с аплодисменти и поклон.
Току-що оперираният заради скъсана кръстна връзка Родриго пък нямаше възможност да изгледа гръмката победа на живо, но показа своето въодушевление от дивана в своя дом.
Бившата звезда на тима Гарет Бейл също публикува в социалните мрежи как е гледал мача вкъщи заедно със своя син Аксел, облечен във фланелка именно на Реал Мадрид.
Снимки: Gettyimages