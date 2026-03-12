Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
Ковач: Надявам се и други да обмислят присъединяване към нашия клуб

  • 12 март 2026 | 16:56
  • 724
  • 0
Треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач заяви, че не е в позиция да оказва натиск върху защитника Нико Шлотербек да вземе решение за своето бъдеще. 26-годишният германски национал има договор до 2027 г. и ако реши да не го подновява това лято, ще даде на Дортмунд последен шанс да получи голяма трансферна сума за него. Ковач заяви на пресконференция, че треньорът няма нищо общо с това. В крайна сметка става въпрос за клуба, а клубът е преди всичко останало. Хърватският насставник говори ден след като Дортмунд обяви подновяването на договора на националния халф Феликс Нмеча до 2030 г.

„Разбира се, надявам се, че не само играчите, които са тук, но и други, които обмислят да се присъединят към нашия клуб, ще видят, че се опитваме да задържим най-добрите си играчи“, каза Ковач.

Борусия (Дортмунд) преподписа с един от най-важните си играчи
Борусия (Дортмунд) преподписа с един от най-важните си играчи

Шлотербек се завърна в отборните тренировки след контузия и е готов да се изправи срещу отбора от средата на таблицата Аугсбург, където играе брат му, Кевен Шлотербек. Дортмунд има два домакински мача подред преди паузата за националните отбори, другият - следващата седмица срещу Хамбургер.

Ковач призова за пълен комплект от точки, за да затвърди второто си място в стремежа си към място в челната четворка и да се класира за Шампионската лига.

„Това е нашата цел, това е нашата амбиция. С тези две победи със сигурност ще направим голяма крачка към постигането на целта си“, каза той.

Снимки: Gettyimages

