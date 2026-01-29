Челси постигна целта си и разплака италианския шампион в голово шоу

Световният клубен първенец Челси си свърши работата и спечели с 3:2 като гост на Наполи в зрелищен двубой от последния осми кръг на основната фаза на Шампионската лига. Така лондончани си заслужиха директно класиране за осминафиналите на турнира, а италианският шампион го напусна безславно още сега.

Гостите стартираха малко по-добре и именно те откриха резултата в 18-ата минута. Тогава Енцо Фернандес реализира дузпа, свирена заради игра с ръка на Жуан Жезус при изпълнение на пряк свободен удар. Този гол обаче подейства стимулиращо за „партенопеите“, които заиграха по-смело. Така се стигна до 33-тата минута, когато Антонио Вергара нахлу в наказателното поле, финтира по фантастичен начин Уесли Фофана и търкулна топката за дебютния си гол за Наполи. Десет минути по-късно обратът стана пълен, след като Расмус Хойлунд се разписа със силен шут отблизо, а Матиас Оливера се отчете с втората си асистенция в мача.

Napoli have turned it around against Chelsea.



Enzo Fernandez had given Liam Rosenior's side the lead from the spot — but goals from Antonio Vergara and Manchester United loanee Rasmus Hojlund means Antonio Conte's side have the advantage going into the break. pic.twitter.com/7Yi8cqUvde — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 28, 2026

На почивката обаче Лиъм Росиниър реагира, пускайки в игра Коул Палмър. В 61-вата минута именно той подаде топката на Жоао Педро, който възстанови равенството с невероятен далечен шут. Това обаче не беше достатъчно за нападателя, който в 83-тата минута предприе солова акция и с удар по земя отбеляза победното попадение за своя тим, който беше по-настоятелният през втората част.

Така Челси завърши на шестата позиция в класирането с актив от 16 точки и за 18-и път се класира за осминафинал в ШЛ, което е рекорд за английския футбол. Наполи пък финишира основната фаза на разочароващата 30-а позиция с едва 8 пункта и така приключи участието си в турнира.

