  1. Sportal.bg
  2. Челси
Челси постигна целта си и разплака италианския шампион в голово шоу

  • 29 яну 2026 | 00:36
  • 722
  • 0
Световният клубен първенец Челси си свърши работата и спечели с 3:2 като гост на Наполи в зрелищен двубой от последния осми кръг на основната фаза на Шампионската лига. Така лондончани си заслужиха директно класиране за осминафиналите на турнира, а италианският шампион го напусна безславно още сега.

Гостите стартираха малко по-добре и именно те откриха резултата в 18-ата минута. Тогава Енцо Фернандес реализира дузпа, свирена заради игра с ръка на Жуан Жезус при изпълнение на пряк свободен удар. Този гол обаче подейства стимулиращо за „партенопеите“, които заиграха по-смело. Така се стигна до 33-тата минута, когато Антонио Вергара нахлу в наказателното поле, финтира по фантастичен начин Уесли Фофана и търкулна топката за дебютния си гол за Наполи. Десет минути по-късно обратът стана пълен, след като Расмус Хойлунд се разписа със силен шут отблизо, а Матиас Оливера се отчете с втората си асистенция в мача.

На почивката обаче Лиъм Росиниър реагира, пускайки в игра Коул Палмър. В 61-вата минута именно той подаде топката на Жоао Педро, който възстанови равенството с невероятен далечен шут. Това обаче не беше достатъчно за нападателя, който в 83-тата минута предприе солова акция и с удар по земя отбеляза победното попадение за своя тим, който беше по-настоятелният през втората част.  

Така Челси завърши на шестата позиция в класирането с актив от 16 точки и за 18-и път се класира за осминафинал в ШЛ, което е рекорд за английския футбол. Наполи пък финишира основната фаза на разочароващата 30-а позиция с едва 8 пункта и така приключи участието си в турнира.

Снимки: Gettyimages

