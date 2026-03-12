Сериозни сблъсъци между феновете на Селта и Лион

Сериозни сблъсъци е имало между фенове на Олимпик Лион и такива на Селта Виго преди мача между двата тима тази вечер от осминафиналите на Лига Европа, съобщава радио "Монте Карло". Според информация на местните испански медии група ултраси на галисийския клуб са са нахлули в бар, където са празнували френските привърженици в сряда. Вестник "Ла Вос де Галисия" цитира свидетел, който твърди, че хора с качулки, които са били с бухалки и железни пръти, са влезли в бара "Туенти Сенчъри Фокс". Те са счупили витрините на заведението и са пуснали димки.
От Селта Виго са осъдили поведението на привържениците си. "Селта вдъхновява, защитата и промоцира ценностите, които всички фенове познават и споделят. Насилието под каквото и да е форма няма място в идентичността на клуба", пише испанският клуб.
"Селта ще вземе необходимите мерки, за да попречи на тези фенове, които по никакъв начин не представляват клуба, да присъстват на стадион "Балаидос" - място, на което се уважава само спортното съперничество, което е основано на толерантност и уважение", се казва още в позицията на Селта.
Бързата намеса на полиция е предотвратила по-сериозни контузии и щети. На мястото на инцидента са пристигнало около 15 полицейски коли, както и две линейки, като не е имало тежко пострадали, а само хора с повърхностни рани. Местните органи на реда са удвоили охрана на мача тази вечер, като на стадиона се очакват около 400 фенове на тима от Лион.
