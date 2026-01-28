Барселона 0:0 Копенхаген, начало на мача

Барселона и Копенхаген играят при 0:0 в мач с огромен залог от 8-ия кръг в основната схема на Шампионската лига.

Срещата е е определяща за бъдещето на съперниците в директните елиминации. Ако каталунците спечелят, имат реален шанс да се изкачат в топ 8 на класирането и да спечелят квота за 1/8-финалите вместо да играят в предварителните плейофи.

Датчаните от своя страна направиха самоубийствено равенство с Наполи преди седмица и това ги извади от топ 24. Сега те са опрени до стената и трябва да направят на пръв поглед невъзможното, печелейки на “Камп Ноу”.

Каталунците загряха за днешния сблъсък с категоричен успех с 3:0 срещу последния в Ла Лига Овиедо, а спрямо този двубой Ханзи Флик реши да не прави кардинални промени и за първия съдийски сигнал пусна само трима различни титуляри. Това бяха Алехандро Балде, Жерард Мартин и Фермин Лопес, които стартираха вместо Жоао Кансело, Марк Касадо и Френки де Йонг. Германският стратег направи и една промяна в постройката на своя тим. Ерик Гарсия, който бе разпределен да действа плътно в отбрана срещу Овиедо за сблъсъка с датчаните получи малко по изнесени функции. Олмо пък трябваше да му партнира в халфовата линия, след като през уикенда действаше непосредствено зад Левандовски, който и днес трябваше да води атаката еднолично.

Шампионатът в Дания все още не е подновен заради зимната пауза, но това не попречи прези уикенда момчетата на Якоб Нееструп да изиграят контрола срещу сънародниците си от Б.93, която спечелиха с 3:2. Там започна резервния страж Оскар Гадеберг Буур, но след почивката в игра се появи титулярът Доминик Котарски, който бе разпределен под рамките на вратата за първия съдийски сигнал днес. Иначе от всички други, които се включиха в проверката срещу втородивизионните датчани, за мача с каталунците единствен стартира Пантелис Хаджидиакос, така се предполагаше, че гостите ще бъдат свежи и ще опитат да дадат отпор.

Срещата стартира от 22:00 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите нейното развитие в реално време.

БАРСЕЛОНА - ФК КОПЕНХАГЕН



Шампионска лига, Основна схема, VIII Кръг



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Барселона: 13. Жоан Гарсия, 23. Жул Кунде, 5. Пау Кубарси, 18. Жерард Мартин, 3. Алехандро Балде, 20. Дани Олмо, 24. Ерик Гарсия, 10. Ламин Ямал, 16. Фермин Лопес, 11. Рафиня, 9. Роберт Левандовски

Старши треньор: Ханзи Флик



ФК Копенхаген: 1. Доминик Котарски, 24. Биргер Мелинг, 6. Пантелис Хаджидиакос, 5. Габриел Перейра, 15. Маркос Лопес, 11. Джордан Ларсон, 20. Юносуке Сузуки, 36. Вилиам Клем, 30. Елиас Ашури, 10. Мохамед Елиунуси, 39. Виктор Дадсон

Старши треньор: Якоб Нееструп



НАЧАЛО: 28 януари 2026 г. (сряда) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Спотифай Камп Ноу", Барселона (Испания)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Беноа Бастиен (Франция)