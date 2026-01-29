Спортинг триумфира в голеада, която разплака Билбао

Отборът на Спортинг (Лисабон) записа спираща дъха победа с 3:2 срещу тима на Атлетик Билбао като гост и си гарантира място в 1/8-финалите на Шампионската лига.

ESTAMOS NOS 𝙊𝙄𝙏𝘼𝙑𝙊𝙎-𝘿𝙀-𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 🌟 #UCL pic.twitter.com/n6klMLi92R — Sporting CP (@SportingCP) January 28, 2026

Лисабонските "лъвове" стартираха вечерта извън челната осмица, но трите точки ги върнаха на печеливша позиция и те финишиха седми с точка над чертата.

Спортинг получи огромен подарък от градския си съперник Бенфика, който се подигра с Реал Мадрид и именно този резултат, съчетан с победата на португалските шампиони, потопи "белият балет" и го прати на деветото място.

Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда

Голямата мъка пък остана именно за Атлетик Билбао, който завърши генералното класиране в основната схема на само точка от Бенфика, който зае последното място, даващо право на участие в плейофите.

Началото по никакъв начин не предполагаше, че ще завали дъжд от сълзи на "Сан Мамес" след последния съдийски сигнал, тъй като още в 3-тата минута Ойхан Сансет откри резултата. Не след дълго Усман Диоманде изравни в 12-тата минута, а в 28-ата "баските" излязоха отново напред благодарение на Горка Гурусета.



Резултатният откриващ половин час на двубоя изнерви обстановката на терена и гланивят съдия Феликс Цвайер от Германия се принуди да покаже цели четири жълти картона до почивката. Унай Гомес и голмайсторът Гурусета бяха санкционирани от домакините, докато Матеуш Рейш и Максимилиано Араухо от португалците видяха жълтия цвят.



През втората част агресивната игра продължи и Цвайер показа картони на още четирима - трима от Спортинг и един от Билбао.



Този агресивен подход донесе повече позитиви за португалците, които успяха да изравнят в 62-рата минута.



Равенството при определени обстоятелства устройвапе "баските", които обаче рухнаха в самия край на срещата и в самото добавено време Алисон Сантош гостите вкараха трети гол, с който спечелиха трите точки, донесли огромното разочарование за домакините от Испания.