ПСЖ 0:0 Нюкасъл, начало на мача

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен и Нюкасъл играят при 0:0 в решаващ мач от последния кръг в основната фаза на Шампионската лига. Двубоят на "Парк де Пренс" е единственият тази вечер между отбори в топ 8 на класирането.

За да останат в осмицата и да си осигурят участие директно на осминафиналите, и двата тима се нуждаят от задължителен успех. Всякакъв друг резултат ще ги прати в плейофния кръг на турнира.

След първите 7 кръга ПСЖ и Нюкасъл събраха по 13 точки. Парижани имат леко предимство заради по-добрата си голова разлика, която ще е определяща за класирането при равен актив между два или повече отбори.

Днешните съперници бяха в една група в Шампионската лига през 2023 година, като "свраките" спечелиха убедително на "Сейнт Джемсис Парк" с 4:1, а ответният двубой във френската столица завърши 1:1.

Ашраф Хакими започва от първата минута за ПСЖ. Мароканският национал не е играл за парижани от ноември, коагто се контузи, а после участва с националния си тим на Купа на африканските нации. В сравнение с победата над Оксер (1:0) през уикенда в титулярния състав се завръщат Матвей Сафонов, Маркиньос, Уилян Пачо, Нуно Мендеш, Жоао Невеш и Усман Дембеле.

Наставникът Луис Енрике е оставил на пейката Дезире Дуе, Гонсало Рамош, Иля Забарний и Люка Ернандес, а Фабиан Руис и Канг-Ин Лий са аут заради контузии.

На върха на атаката за Нюкасъл ще действа Ник Волтемаде, а по крилата мениджърът Еди Хау е заложил на Джоузеф Уилок и Антъни Еланга. Дан Бърн и Джейкъб Рамзи също се появяват сред титулярите на "свраките", а на пейката е Бруно Гимараеш, който не е напълно възстановен от травма в глезена.

Резерви за гостите са още Йоан Уиса, Харви Барнс, Антъни Гордън и Киърън Трипиър. Контузии продължават да лекуват Фабиан Шер, Валентино Ливраменто и Жоелинтон.

Снимки: Gettyimages