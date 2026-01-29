Роял Юнион излъга неефективната Аталанта на сбогуване с ШЛ

Белгийският първенец Роял Юнион СЖ приключи дебютното си участие в Шампионската лига с домакинска победа с 1:0 над Аталанта в последния кръг от основната фаза на турнира.

Бергамаските доминираха в целия двубой както в притежанието на топката, така и в отправените удари. Те обаче не реализираха нито едно от своите голови положения. За сметка на това, домакините успяха да стигнат до победен гол, който дойде в 70-ата минута, когато Анан Халаили се разписа с хубаво воле при центриране от статично положение. Въпреки този успех Роял Юнион не успя да се докопа до плейофите на турнира. Тимът завърши на 27-ата позиция с 9 точки, като заради головата си разлика не успя да заеме някое от последните две места в топ 24.

A win in Brussels to end off the league phase! ✨ pic.twitter.com/pFSYCeXdLB — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 28, 2026

От друга страна, Аталанта продължи към баражите, тъй като финишира на 15-ата позиция със своите 13 пункта. Там италианците ще премерят сили с Борусия (Дортмунд) или Олимпиакос.

Снимки: Imago