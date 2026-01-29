Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Роял Юнион СЖ
  3. Роял Юнион излъга неефективната Аталанта на сбогуване с ШЛ

Роял Юнион излъга неефективната Аталанта на сбогуване с ШЛ

  • 29 яну 2026 | 01:11
  • 274
  • 0

Белгийският първенец Роял Юнион СЖ приключи дебютното си участие в Шампионската лига с домакинска победа с 1:0 над Аталанта в последния кръг от основната фаза на турнира.

Бергамаските доминираха в целия двубой както в притежанието на топката, така и в отправените удари. Те обаче не реализираха нито едно от своите голови положения. За сметка на това, домакините успяха да стигнат до победен гол, който дойде в 70-ата минута, когато Анан Халаили се разписа с хубаво воле при центриране от статично положение. Въпреки този успех Роял Юнион не успя да се докопа до плейофите на турнира. Тимът завърши на 27-ата позиция с 9 точки, като заради головата си разлика не успя да заеме някое от последните две места в топ 24.

От друга страна, Аталанта продължи към баражите, тъй като финишира на 15-ата позиция със своите 13 пункта. Там италианците ще премерят сили с Борусия (Дортмунд) или Олимпиакос.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Моуриньо призова никой да не се самоубива след триумфа на Бенфика

Моуриньо призова никой да не се самоубива след триумфа на Бенфика

  • 29 яну 2026 | 01:51
  • 395
  • 1
Кристиан Киву: Постигнахме това, което заслужавахме

Кристиан Киву: Постигнахме това, което заслужавахме

  • 29 яну 2026 | 01:44
  • 261
  • 0
Героят за Бенфика Трубин: Не знаех, че един гол ни класира, луд момент

Героят за Бенфика Трубин: Не знаех, че един гол ни класира, луд момент

  • 29 яну 2026 | 01:24
  • 513
  • 0
Леверкузен не остави шансове на Виляреал и може да има интригуващ сблъсък на плейофите

Леверкузен не остави шансове на Виляреал и може да има интригуващ сблъсък на плейофите

  • 29 яну 2026 | 01:13
  • 334
  • 0
Пафос се сбогува с Шампионската лига по подобаващ начин

Пафос се сбогува с Шампионската лига по подобаващ начин

  • 29 яну 2026 | 00:57
  • 217
  • 0
Брюж изхвърли Марсилия от Шампионската лига

Брюж изхвърли Марсилия от Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 00:47
  • 434
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Големи изненади и разочарования за някои от фаворитите в последния ден в Шампионската лига, вижте потенциалните двойки в плейофите

Големи изненади и разочарования за някои от фаворитите в последния ден в Шампионската лига, вижте потенциалните двойки в плейофите

  • 29 яну 2026 | 00:05
  • 29614
  • 24
Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда

Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда

  • 29 яну 2026 | 00:05
  • 25276
  • 205
Барселона се измъкна от преизподнята и се класира за осминафиналите след зрелищен обрат

Барселона се измъкна от преизподнята и се класира за осминафиналите след зрелищен обрат

  • 28 яну 2026 | 23:13
  • 18785
  • 61
Ливърпул пак показа много по-привлекателно лице в ШЛ и завърши трети, но Слот има нови главоболия

Ливърпул пак показа много по-привлекателно лице в ШЛ и завърши трети, но Слот има нови главоболия

  • 28 яну 2026 | 23:53
  • 15656
  • 13
Интер надхитри Борусия с късни голове, но не избегна плейофите

Интер надхитри Борусия с късни голове, но не избегна плейофите

  • 28 яну 2026 | 23:53
  • 7955
  • 7
ПСЖ и Нюкасъл взаимно се изхвърлиха от топ 8

ПСЖ и Нюкасъл взаимно се изхвърлиха от топ 8

  • 28 яну 2026 | 23:53
  • 6819
  • 5