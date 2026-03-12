Успешна втора операция за Малена Замфирова

Водещата ни сноубордистка Малена Замфирова е претърпя вчера в Грац операция на раменната област, която също бе наранена сериозно при инцидента на 3 март в Чехия.

Това е втората операция в австрийската болница, след тази на 9 март, когато лекарите възстановиха раздробената ѝ бедрена кост, фиксираха таза и премахнаха външните фиксатори, които стабилизираха таза и бедрото до момента.

Малена все още е в интензивното отделение.

Българката направи дебюта си в Световната купа по сноуборд през миналата година в Банско. Само на 15 години тя записа първия си подиум, завършвайки на второ място в паралелния гигантски слалом в Криница, Полша на 2 март 2025 година. Също през март миналата година тя взе два сребърни и един златен медал на световното първенство за юноши и девойки в Закопане, Полша.

През този сезон Замфирова стартира с трето място в старта от Световната купа в Милин, Китай, а през февруари тя записа и дебюта си на Олимпийски игри. В Ливиньо младата българка зае десето място в паралелния гигантски слалом при жените.

Последният старт, в който тя участва, беше в Криница на 1 март. Там тя регистрира ново силно представяне, като завърши на трета позиция.