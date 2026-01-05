Доминация, късни голове и съдбоносни решения - това е обзорът на 20-ия кръг в Премиър лийг

Поредният кръг в Премиър лийг предложи всичко – категорични победи, дълго чакани пробуждания, късни голове, които объркаха сметките и решения с тежки последици извън терена. В центъра на вниманието отново беше битката за титлата, но и на дъното на таблицата бе интересно. Астън Вила изигра един от най-силните си мачове през сезона и напълно надигра Нотингам. Тимът от Бирмингам доминираше от първата до последната минута, а Оли Уоткинс беше навсякъде по терена – агресивен, подвижен и постоянно опасен. Ключов момент се оказа голът му в края на първото полувреме, който пречупи гостите и даде допълнителна увереност на Вила. Джон МакГин добави още два гола и подпечата категоричния успех.

Астън Вила бързо се завърна към победите

Дълго чакан момент за феновете на „вълците“. След серия от 3 равенства и цели 16 загуби, Уулвърхамптън най-после стигна до първа победа през сезона – и то по категоричен начин. Уест Хам така и не намери отговор на агресивната игра на домакините, които показаха, че не са се отказали от борбата за оцеляване.

Уулвс сложи край на черната серия и разби Уест Хам за първа победа през сезона

„Чайките“ също сложиха край на негативна серия. Това беше първата победа на Брайтън от края на ноември, след период с три равенства и три загуби. Домакините контролираха мача и заслужено взеха трите точки, които могат да се окажат решаващи за стабилизирането им в средата на таблицата.

Брайтън сложи край на негативната серия

Арсенал продължава уверено похода си към титлата. „Артилеристите“ отново показаха характер в труден мач и си тръгнаха с изключително важна победа. Интересен детайл е, че Еберечи Езе остана неизползвана резерва за четвърти пореден мач, което поражда въпроси около ролята му, но това не попречи на лондончани да запазят лидерската си позиция.

Арсенал увеличи аванса си на върха

Мачът завърши с равенство, но последиците бяха далеч по-сериозни. След последния съдийски сигнал Рубен Аморим избухна на пресконференцията, а думите му не се харесаха на клубното ръководство. Само няколко часа по-късно дойде и новината – португалецът беше уволнен. Един мач, който промени посоката на цял сезон за Манчестър Юнайтед.

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

"Войната" между Лийдс и Манчестър Юнайтед завърши без победител, Груев с нов стабилен мач

Съндърланд продължава да се утвърждава като изключително неудобен съперник. Това беше четвърто поредно равенство за новака, който отново показа характер и дисциплина. Тимът може и да не печели често, но определено не се дава лесно.

Тотнъм също не успя да надвие Съндърланд

Нюкасъл записа рутинен, но важен успех. Интересното решение на треньорския щаб бе оставянето на Ник Волтемаде на пейката за втори пореден мач, за сметка на Уиса. Тактическата промяна даде резултат, а „свраките“ контролираха срещата.

Бруно Гимараеш поведе Нюкасъл към победа срещу Кристъл Палас

Шоуто на кръга дойде на „Хил Дикинсън Стейдиъм“. Игор Тиаго изнесе истински рецитал и реализира хеттрик за Брентфорд. Гостите бяха безпощадни в атака, докато Евертън отново допусна твърде много грешки в защита.

Брентфорд срази като гост Евертън след нов рецитал на Игор Тиаго

Един от най-драматичните мачове през сезона. Ливърпул вече се виждаше победител след гола на Коди Гакпо в 94-ата минута, но футболът отново показа жестокото си лице. В 97-ата минута Харисън Рийд отбеляза изумително попадение и лиши „червените“ от сигурни три точки.

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Удар за кандидат-шампиона Манчестър Сити. Тимът на Гуардиола изпусна победата в последния възможен момент и вече изостава на 6 точки от Арсенал в битката за титлата. Енцо Фернандес изравни в добавеното време и остави "гражданите" с усещането за пропуснат шанс, който може да се окаже решаващ в края на сезона.

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал