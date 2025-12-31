Популярни
  Арсенал
  2. Арсенал
  Емилиано Мартинес влезе в конфликт с феновете на Арсенал и констатира: Лакътят е позволен

Емилиано Мартинес влезе в конфликт с феновете на Арсенал и констатира: Лакътят е позволен

  • 31 дек 2025 | 10:42
  • 3269
  • 0

Вчерашното завръщане на Емилиано Мартинес на "Емиратс" няма да остане като добър спомен за аржентинеца. Още от първите минути на мача феновете на Арсенал освиркваха стража на Астън Вила всеки път, когато топката бе връщана към него. През втората част 33-годишният Мартинес допусна цели четири гола, като при първия от тях гостите претендираха, че Габриел Магаляеш е извършил нарушение срещу него. След това аржентинецът получи попадения и от Субименди, Тросар и Жезус.

При прибирането си към съблекалните вратарят бе предизвикан от фенове на Арсенал, като един от тях му подвикна "Сега не танцуваш, нали?". Мартинес първоначално се усмихна, но след това се обърна и влезе в размяна на реплики, като впоследствие бе изтикан от хора от щаба на Арсенал навътре към съблекалните.

След мача Маритнес, който прекара десет години в Арсенал в началото на кариерата си (б.ред. - между 2010-а и 2020-а), използва социалните мрежи, но не заради тази конкретна ситуация. Той написа следното: "Най-добрият отбор спечели днес, все още сме в добра позиция за втората част на сезона". Към текста имаше снимка на гола на Магаляеш и публикацията завършва с таг "лакътят е позволен", визирайки спорния момент с гола на бразилеца. Интересното е, че неговата публикация бе харесана от самия бранител на Арсенал.

Снимки: Imago

