Родри тормозел съседите си с дрон

Съседи на испанския национал на Манчестър Сити Родри са подали оплакване срещу футболиста, тъй като неговият дрон е летял под прозорците на апартамента им, пише вестник The Sun. 29-годишният халф редовно пускал дрона си покрай прозорците на съседите, които са в близост до имението на футболиста в Салфорд, разположен в покрайнините на Манчестър. Съседите смятат, че това е нарушаване на личното им пространство. Полицията смята да покани испанския футболист, за да му припомни стриктните правила и разрешените зони за летеж на дроновете.
"Живея с приятелката ми на висок етаж и последното нещо, което очакваме, докато гледаме телевизия, е дрон на метър от прозореца ни. Жена ми е много разстроена. Едно от предимствата да живееш нависоко е да не бъдеш наблюдаван, но буквално сме шпионирани от Родри", казва съседът пред медията.
"Видяхме дрона на прозореца ни, а след това се върна на терасата на имението на Родри. Той е фрашкан с пари и прекарва времето си, като пуска дрона по прозорците на хората", свидетелства друг съсед на звездата.
От полицията в Манчестър потвърдиха, че са получили оплакване и в момента агенти водят разследване.