  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

  • 11 март 2026 | 14:35
  • 8431
  • 63

Вчера съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 26-ия кръг на efbet Лига, включително и за дербито Лудогорец - ЦСКА.

Обявиха съдията за Лудогорец - ЦСКА
Обявиха съдията за Лудогорец - ЦСКА

Оказа се, че футболният съюз е поверил сблъсъка в Разград на част от съдиите, които получиха назначения и за срещата от преди няколко дни между Левски и Локомотив (Пловдив). “Сините” я спечелиха с 1:0 след дузпа в 90-ата минута. Тя предизвика много полемики в публичното пространство, но явно това не притеснява хората в БФС, които решиха да изпратят двама от арбитрите и на Лудогорец - ЦСКА.

За главен съдия в Разград е назначен Любослав Любомиров, който на Левски - Локо бе асистент ВАР арбитър. Мартин Марков пък ще отговаря за засадите на Лудогорец - ЦСКА. Преди дни на “Герена” именно той бе едно от главните действащи лица, тъй като бе ВАР съдия.

И тук изниква въпросът: защо СК към БФС си залага потенциална бомба със закъснител, която дори при неволна реферска грешка ще "взриви" футболния мир в България?

