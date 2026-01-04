Популярни
  Тотнъм
  2. Тотнъм
  Тотнъм също не успя да надвие Съндърланд

Тотнъм също не успя да надвие Съндърланд

  • 4 яну 2026 | 19:56
  • 893
  • 0

Отборите на Тотнъм и Съндърланд завършиха наравно 1:1 в Лондон в двубоя помежду си от 20-ия кръг на Премиър лийг. За “черните котки” това е четвърто поредно реми.

Двата тима си поделиха по едно полувреме на надмощие. През първата част “шпорите” владееха инициативата, като успяха да стигнат до гол в 30-ата минута. Тогава Мики ван де Вен стреля при корнер, а Бен Дейвис отклони топката, давайки аванс на своя тим. След почивката обаче гостите имаха превес и заслужено успяха да изравнят в 80-ата минута, когато Брайън Броби комбинира с Ендзо Льо Фи, след което се разписа с мощен шут за крайното 1:1.

Така Съндърланд събра 30 точки, които му отреждат осмото място в класирането, в което Тотнъм е на 13-ата позиция със своите 27 пункта.

