  Астън Вила
  2. Астън Вила
  Астън Вила бързо се завърна към победите

Астън Вила бързо се завърна към победите

  • 3 яну 2026 | 16:42
  • 265
  • 0

След като Арсенал сложи край на серията на Астън Вила от 11 поредни победи, бирмингамци веднага се върнаха към успехите. Отборът на Унай Емери спечели с 3:1 домакинството си на Нотингам. Оли Уоткинс откри резултата в края на първото полувреме, а Джон Макгин се разписа веднага след почивката. Моргън Гибс-Уайт върна надеждите на Форест в 61-ата минута, но грешка на вратаря Йон Виктор доведе до втори гол на Макгин.

Бирмингамци можеха да поведат още във втората минута след груба грешка на Нико Уилямс. Уоткинс получи топката в наказателното поле, но той не успя да се възползва, а вратарят на гостите се намеси решително. Вила доминираше в първия половин час, но темпото не бе особено високо и до чисти положения не се стигаше. Форест обаче можеше изненадващо да поведе след половин час игра. Отлична контраатака завърши с удар на Хътчинсън и отлична изява на Емилиано Мартинес.

Трябваше нещо специално, за да се промени ситуацията на терена, и то дойде от Оли Уоткинс в добавеното време на първата част. Нападателят получи топката от Роджърс и откри резултата с фантастичен удар и отбеляза четвъртия си гол в последните три мача. Домакините нанесоха втори удар в самото начало на второто полувреме, след като Джон Макгин завърши добра комбинация.

Нотингам реагира и можеше бързо да се върне в мача. Дилан Бакуа имаше шанс да се разпише, след като бе оставен непокрит в наказателното поле. Неговият удар с глава обаче бе крайно неточен. Тимът на Шон Дайч все пак стигна до гол в 61-ата минута. Моргън Гибс-Уайт бе изведен от Бакуа и технично завърши.

Надеждите на Форест приключиха в 73-ата минута след подарък от страна на вратаря Йон Виктор. Стражът излезе неразчетено далеч пред наказателното си поле и Макгин го наказа с прецизен удар от дистанция. Вратарят се контузи в тази ситуация и бе заменен. След това попадение Вила нямаше проблем да запази преднината си до края на срещата.

Снимки: Imago

