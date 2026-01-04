Брентфорд срази като гост Евертън след нов рецитал на Игор Тиаго

Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго изигра поредния си феноменален мач за своя Брентфорд и заби хеттрик във вратата на английския национален страж Джордан Пикфорд. при победата с 4:2 като гост срещу Евертън в мач от 20-тия кръг на Премиър лийг. Бразилецът вкара в 11-ата, 58-ата и 88-а минути, като вече има 14 попадения в английския елит и е на второ място сред голмайсторите след Ерлинг Холанд.

Така Брентфорд вече има 3 победи в последните си 4 двубоя и се изкачи на 7-о място, с равни точки с Челси и Съндърланд. Евертън пък има 3 поражения в последните си 5 срещи и е на 11-а позиция.

Брентфорд поведе още с първото си по-сериозно положение. В 11-ата минута Виталий Янелт центрира отляво и Игор Тиаго засече топката в мрежата на Джордан Пикфорд – 0:1 за „пчеличките“. Това бе гол номер 12 в първенството за бившия нападател на Лудогорец. Евертън опита да отговори, но ударът с глава на Тиерно Бари бе спасен от Кувин Келъхър. До края на полувремето пък Брентфорд имаше още два добри шанса да удвои аванса си, но Пикфорд се намеси добре при изстрели на Кевин Шаде и Игор Тиаго.

Igor Thiago scored a hat trick against Everton to increase his PL goal tally to 14.



Only Erling Haaland has scored more this season 🎯 pic.twitter.com/4SODLfCVfK — B/R Football (@brfootball) January 4, 2026

Още в самото начало на втората част „пчеличките“ на практика решиха двубоя. В 50-ата минута Янелт се отличи с втора асистенция, след като центрира от корнер, а централният бранител Нейтън Колинс с глава на близката греда удвои за гостите – 0:2. Само две минути по-късно Игор Тиаго вкара втория си гол в мача, след като се възползва от пас на Шаде и резултатът стана 0:3 за Брентфорд.

След тези две попадения гостите понамалиха темпото, а Евертън все пак се активизира. Така в 66-ата минута влезлият на почивката Бето реализира с глава за 1:3 след центриране на Джак Грийлиш. „Карамелите“ обаче така и не успяха да се надяват на някакъв обрат, а вместо това пак получиха гол. Той отново бе дело на вездесъщия Игор Тиаго, който бе изведен сам срещу Пикфорд и реализира своя хеттрик за 1:4. В продължението на срещата Тиерно Бари от домакините все пак направи загубата на Евертън малко по-почетна и вкара с глава след нова асистенция на Грийлиш за крайното 2:4.