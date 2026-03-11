Капело към треньора на Аталанта: Не каза ли, че си гледал 12 мача на Байерн?

Напрегнат диалог се разигра в телевизионното студио на Sky между изтъкнатия бивш треньор Фабио Капело и настоящия наставник на Аталанта Рафаеле Паладино след тежката загуба на бергамаските снощи с 1:6 от Байерн (Мюнхен), забеляза "Гадзета Дело Спорт". Вечерта се оказа кошмарна за италианския отбор, който беше пометен от баварците в първия осминафинален мач от Шампионската лига.

Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

„Паладино, преди мача каза, че си гледал 12 срещи на Байерн, за да се подготвиш. С какво ви изненадаха те? Или може би не сте ги проучили достатъчно добре?“, попита провокативно бившият треньор на Милан, Реал Мадрид, Рома и Англия, сега анализатор в Sky.

Наставникът на „богинята“ му отговори спокойно: „Мистер, на терена има разлика в класите...“.

Palladino prima di Atalanta-Bayern 1-6: “Li abbiamo studiati, vogliamo giocarcela, metto due punte e 4 giocatori d’attacco”



A Capello a Sky: "Cerchiamo i duelli, cerchiamo di andare a togliere il respiro agli avversari e andare a prenderli alti. Mister, so che lei non è… pic.twitter.com/Wh94IryPUU — il Napolista (@napolista) March 10, 2026

Капело веднага се възползва от отговора и настоя, критикувайки прекалено смелия според него подход на отбора от Бергамо: „А, значи това е важно – да приемеш разликата в класите!“. Паладино обаче остана твърд в позицията си: „Мистер, ние няма да се променим, няма да се защитаваме зоново. По-скоро ще приемем резултата. Тази вечер научихме много“.

След края на прякото включване обаче Капело доразви критиката си към бившия наставник на Монца и Фиорентина: „Когато играеш персонално, а твоят опонент е технически по-добър и постоянно те преодолява, създаваш проблеми за целия отбор. Точно това беше трудността, с която се сблъска Аталанта.

Fabio #Capello sobre el #AtalantaBayern:



"La #Atalanta tuvo suerte de solo encajar seis goles. Podrían haber sido muchos más porque Carnesecchi hizo muy buenas paradas".



"Esta es una lección para el fútbol italiano: la Dea fue el único equipo italiano que se clasificó a los… pic.twitter.com/SXT0lQcW9k — 𝑨𝒏𝒅𝒚 𝑪𝒂𝒍𝒄𝒊𝒐 🇮🇹 (@Andy_Calcio) March 11, 2026

Видях отбор на Байерн, който пресираше и тичаше, а всички футболисти демонстрираха впечатляващи качества по отношение на визия и контрол на топката. Всеки път, когато Байерн печелеше топката, те излизаха напред и правеха пробиви в пространствата. С тази техника очевидно създадоха сериозни проблеми за Аталанта. Отборът имаше късмет да допусне само шест гола. Можеше да инкасира много повече, а вратарят им направи няколко добри спасявания. Това е урок за италианския футбол", каза 79-годишният Капело.

Дори Мартен де Роон, един от основните футболисти на Аталанта, на практика постави под въпрос избора на своя треньор. „Опитахме се да ги пресираме, вместо да се приберем и да търсим контраатаки, но те са твърде силни. Опитахме и загубихме, но може би изборът ни не беше правилен“, коментира нидерландецът.

Следвай ни:

Снимки: Imago