  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  Капело към треньора на Аталанта: Не каза ли, че си гледал 12 мача на Байерн?

Капело към треньора на Аталанта: Не каза ли, че си гледал 12 мача на Байерн?

  • 11 март 2026 | 16:45
  • 515
  • 0

Напрегнат диалог се разигра в телевизионното студио на Sky между изтъкнатия бивш треньор Фабио Капело и настоящия наставник на Аталанта Рафаеле Паладино след тежката загуба на бергамаските снощи с 1:6 от Байерн (Мюнхен), забеляза "Гадзета Дело Спорт". Вечерта се оказа кошмарна за италианския отбор, който беше пометен от баварците в първия осминафинален мач от Шампионската лига.

Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач
Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

„Паладино, преди мача каза, че си гледал 12 срещи на Байерн, за да се подготвиш. С какво ви изненадаха те? Или може би не сте ги проучили достатъчно добре?“, попита провокативно бившият треньор на Милан, Реал Мадрид, Рома и Англия, сега анализатор в Sky.

Наставникът на „богинята“ му отговори спокойно: „Мистер, на терена има разлика в класите...“.

Капело веднага се възползва от отговора и настоя, критикувайки прекалено смелия според него подход на отбора от Бергамо: „А, значи това е важно – да приемеш разликата в класите!“. Паладино обаче остана твърд в позицията си: „Мистер, ние няма да се променим, няма да се защитаваме зоново. По-скоро ще приемем резултата. Тази вечер научихме много“.

След края на прякото включване обаче Капело доразви критиката си към бившия наставник на Монца и Фиорентина: „Когато играеш персонално, а твоят опонент е технически по-добър и постоянно те преодолява, създаваш проблеми за целия отбор. Точно това беше трудността, с която се сблъска Аталанта.

Видях отбор на Байерн, който пресираше и тичаше, а всички футболисти демонстрираха впечатляващи качества по отношение на визия и контрол на топката. Всеки път, когато Байерн печелеше топката, те излизаха напред и правеха пробиви в пространствата. С тази техника очевидно създадоха сериозни проблеми за Аталанта. Отборът имаше късмет да допусне само шест гола. Можеше да инкасира много повече, а вратарят им направи няколко добри спасявания. Това е урок за италианския футбол", каза 79-годишният Капело.

Дори Мартен де Роон, един от основните футболисти на Аталанта, на практика постави под въпрос избора на своя треньор. „Опитахме се да ги пресираме, вместо да се приберем и да търсим контраатаки, но те са твърде силни. Опитахме и загубихме, но може би изборът ни не беше правилен“, коментира нидерландецът.

Снимки: Imago

