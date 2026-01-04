Фулъм 1:0 Ливърпул, Хари Уилсън наказа бившия си тим

Фулъм и Ливърпул играят при резултат 1:0 на "Крейвън Котидж" в двубой от 20-ия кръг на Премиър лийг. Хари Уилсън изведе домакините напред в 18-ата минута. Шампионите прекъснаха серията си от четири поредни победи с разочароващо за тях нулево равенство срещу Лийдс на "Анфийлд" в първия ден от новата година, но все пак са непобедни в осем поредни срещи във всички турнири. Лондончани пък спечелиха десет точки в последните си четири мача във Висшата лига, като освен това записаха победа и равенство в предишните два сблъсъка с Ливърпул.

Арне Слот е направил три промени в сравнение с мача с Лийдс. Коди Гакпо, Милош Керкез и Алексис Мак Алистър започват. Юго Екитике пропуска двубоя заради лек проблем. Гакпо действа на върха на атаката. Джо Гомес се завръща в групата след поредната си контузия, но остава на пейката за началото. Там са и Андрю Робъртсън и Джереми Фримпонг.

Марко Силва също се направил три корекции - Тимoти Кастан, Иса Диоп и Том Кеърни стартират, а лондончани изглежда ще действа във формация с трима централни бранители.

Началото на двубоя се отложи с около 1/4 час заради спешен медицински случай на "Крейвън Котидж".

Още в петата минута Гакпо получи от Къртис Джоунс и стреля, получи се рикошет, след който топката премина встрани от вратата.

В 11-ата минута отново Къртис Джоунс изведе много добре Гакпо с пас от дълбочина, но изстрелът на нидерландеца премина встрани от далечната греда.

Ливърпул играеше по-добре, но допусна гол при първата по-остра атака на домакините. Хименес с едно докосване изведе Хари Уилсън, който с хубав удар в далечния ъгъл наказа бившия си отбор. Лайнсменът вдигна флага си за засада, но след намесата на ВАР попадението бе признато, тъй като Ван Дайк покриваше уелсеца.

Следвай ни:

Снимки: Imago