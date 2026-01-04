Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Фулъм 1:0 Ливърпул, Хари Уилсън наказа бившия си тим

Фулъм 1:0 Ливърпул, Хари Уилсън наказа бившия си тим

  • 4 яну 2026 | 17:15
  • 5184
  • 5
Фулъм 1:0 Ливърпул, Хари Уилсън наказа бившия си тим

Фулъм и Ливърпул играят при резултат 1:0 на "Крейвън Котидж" в двубой от 20-ия кръг на Премиър лийг. Хари Уилсън изведе домакините напред в 18-ата минута. Шампионите прекъснаха серията си от четири поредни победи с разочароващо за тях нулево равенство срещу Лийдс на "Анфийлд" в първия ден от новата година, но все пак са непобедни в осем поредни срещи във всички турнири. Лондончани пък спечелиха десет точки в последните си четири мача във Висшата лига, като освен това записаха победа и равенство в предишните два сблъсъка с Ливърпул.

Арне Слот е направил три промени в сравнение с мача с Лийдс. Коди Гакпо, Милош Керкез и Алексис Мак Алистър започват. Юго Екитике пропуска двубоя заради лек проблем. Гакпо действа на върха на атаката. Джо Гомес се завръща в групата след поредната си контузия, но остава на пейката за началото. Там са и Андрю Робъртсън и Джереми Фримпонг.

Марко Силва също се направил три корекции - Тимoти Кастан, Иса Диоп и Том Кеърни стартират, а лондончани изглежда ще действа във формация с трима централни бранители.

Началото на двубоя се отложи с около 1/4 час заради спешен медицински случай на "Крейвън Котидж".

Още в петата минута Гакпо получи от Къртис Джоунс и стреля, получи се рикошет, след който топката премина встрани от вратата.

В 11-ата минута отново Къртис Джоунс изведе много добре Гакпо с пас от дълбочина, но изстрелът на нидерландеца премина встрани от далечната греда.

Ливърпул играеше по-добре, но допусна гол при първата по-остра атака на домакините. Хименес с едно докосване изведе Хари Уилсън, който с хубав удар в далечния ъгъл наказа бившия си отбор. Лайнсменът вдигна флага си за засада, но след намесата на ВАР попадението бе признато, тъй като Ван Дайк покриваше уелсеца.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

"Войната" между Лийдс и Манчестър Юнайтед завърши без победител, Груев с нов стабилен мач

"Войната" между Лийдс и Манчестър Юнайтед завърши без победител, Груев с нов стабилен мач

  • 4 яну 2026 | 16:23
  • 17206
  • 12
Ангел Траков: България може да загуби писта №1 в света за супермото

Ангел Траков: България може да загуби писта №1 в света за супермото

  • 4 яну 2026 | 11:05
  • 1875
  • 0
Напук на освиркванията Жоан Гарсия беше играч на мача за Барселона

Напук на освиркванията Жоан Гарсия беше играч на мача за Барселона

  • 4 яну 2026 | 10:25
  • 8013
  • 5
Лампард ли е човекът за Челси

Лампард ли е човекът за Челси

  • 4 яну 2026 | 09:01
  • 6272
  • 7
Нуно Еспирито Санто: Никога не ми е било толкова зле на мач

Нуно Еспирито Санто: Никога не ми е било толкова зле на мач

  • 4 яну 2026 | 08:45
  • 8668
  • 1
Колко точно ядосан е Аморим от липсата на нови играчи

Колко точно ядосан е Аморим от липсата на нови играчи

  • 4 яну 2026 | 08:37
  • 7139
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

  • 4 яну 2026 | 17:03
  • 6198
  • 8
ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

  • 4 яну 2026 | 14:12
  • 24454
  • 50
Реал Мадрид 1:0 Бетис, Гарсия даде аванс на домакините

Реал Мадрид 1:0 Бетис, Гарсия даде аванс на домакините

  • 4 яну 2026 | 17:15
  • 2704
  • 10
Веласкес каза какво се случва с трансферите и разкри основната цел на Левски през зимата

Веласкес каза какво се случва с трансферите и разкри основната цел на Левски през зимата

  • 4 яну 2026 | 11:53
  • 22079
  • 27
Хулио Веласкес: Взехме си довиждане с капитана

Хулио Веласкес: Взехме си довиждане с капитана

  • 4 яну 2026 | 11:05
  • 21505
  • 14