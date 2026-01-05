Популярни
Манчестър Сити си връща по спешно Алейн заради контузията на Гвардиол

  • 5 яну 2026 | 14:29
  • 704
  • 0
Манчестър Сити ще прекрати преждевременно наема на централния бранител Макс Алейн, който през лятото бе преотстъпен на Уотфорд. Според Фабрицио Романо причината за това е контузията на Йошко Гвардиол, който ще пропусне няколко седмици.

Във вчерашното дерби с Челси всъщност травми получиха и Гвардиол, и Диаш, като все още няма официална информация колко време ще се възстановяват. Джон Стоунс пък все още не е завърнал след своята контузия, като се очаква това да се случи в мача с Брайтън.

20-годишният Алейн изигра общо 17 мача за Уотфорд от началото на сезона, като от “Етихад Стейдиъм” са много доволни от развитието, което е регистрирал за няколко седмици.

Снимки: Imago

