Манчестър Сити си връща по спешно Алейн заради контузията на Гвардиол

Манчестър Сити ще прекрати преждевременно наема на централния бранител Макс Алейн, който през лятото бе преотстъпен на Уотфорд. Според Фабрицио Романо причината за това е контузията на Йошко Гвардиол, който ще пропусне няколко седмици.

Във вчерашното дерби с Челси всъщност травми получиха и Гвардиол, и Диаш, като все още няма официална информация колко време ще се възстановяват. Джон Стоунс пък все още не е завърнал след своята контузия, като се очаква това да се случи в мача с Брайтън.

20-годишният Алейн изигра общо 17 мача за Уотфорд от началото на сезона, като от “Етихад Стейдиъм” са много доволни от развитието, което е регистрирал за няколко седмици.

Снимки: Imago