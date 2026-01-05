Интересът на Манчестър Сити към Геи става все по-силен

Манчестър Сити става все по-сериозен претендент за капитана на Кристъл Палас Марк Геи, твърди “Би Би Си”. Договорът на английския национал изтича след края на сезона и от “Селхърст Парк” обмислят дали да го продадат през януари, защото в противен случай той ще си тръгне като свободен агент през лятото.

Геи бе пред трансфер в Ливърпул в самия край на летния трансферен прозорец, но в последния момент Кристъл Палас се отказа от сделката. Мърсисайдци отново имат интерес към него, но не е ясно дали са готови да отправят оферта през януари.

Реал Мадрид, Барселона, Байерн (Мюнхен), Интер и Атлетико Мадрид също следят ситуацията с централния защитник.

Според “Би Би Си” в Манчестър Сити първо ще изчакат да разберат колко точно ще отсъстват Йошко Гвардиол и Рубен Диаш, които се контузиха във вчерашното дерби с Челси, преди да решат окончателно дали да изпратят оферта за Геи още през януари.

🚨 BREAKING: Man City are emerging as contenders to sign Crystal Palace centre-back Marc Guehi THIS MONTH! 💣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

[@SamiMokbel_BBC]



Do you think City will get it done? 👀 pic.twitter.com/KBDwMqNnN0 — Man City Fever (@mancityfever2) January 5, 2026