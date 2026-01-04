Съставите на Манчестър Сити и Челси, Родри започва от първата минута, много промени за лондончани

Манчестър Сити и Челси се изправят един срещу друг в дербито от 20-тия кръг на Премиър лийг. „Гражданите“ нямат право на грешка, след като вчера лидерът Арсенал спечели и дръпна със 7 точки на върха, а пък Астън Вила също победи и се намести на втората позиция. Отборът на Пеп Гуардиола се намира във впечатляваща форма, като имаше осем поредни победи във всички турнири, преди тази серия да бъде прекъсната от нулевото равенство със Съндърланд в първия ден от новата година. Челси пък преживява турбулентни времена, след като се раздели с мениджъра си Енцо Мареска. „Сините“ от Лондон са крайно неубедителни напоследък, като спечелиха само два от последните си девет мача във всички турнири. В този мач Челси ще бъде воден временно от наставника на тима до 21 години Калъм Макфарлейн.

В последните пет официални сблъсъка между двата отбора, Манчестър Сити има категорично предимство с три победи и две равенства. Последната среща между тях се състоя на 25 януари 2025 г. в Премиър лийг, когато "гражданите" надделяха с 3:1 на "Етихад".

Гуардиола има немалко главоболия около състава си. Савиньо, Нико Гонсалес, Оскар Боб, Матео Ковачич и Джон Стоунс са с контузии, а Омар Мармуш и Раян Аит-Нури са на Купата на африканските нации.

Your City side to face Chelsea 🩵



XI | Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Bernardo (C), Reijnders, Foden, Cherki, Haaland



SUBS | Trafford, Ake, Doku, Khusanov, McAidoo, Mukasa, Lewis, Mfuni, R. Heskey



🤝 @etihad pic.twitter.com/8rPhMnvfR0 — Manchester City (@ManCity) January 4, 2026

Испанецът прави три промени в състава си в сравнение с равенството като гост на Съндърланд. Най-голямата новина е, че Родри започва от първата минута в халфовата линия на мястото на Нико Гонсалес, а Тижани Райндерс също се завръща сред титулярите, заменяйки Савиньо. Йошко Гвардиол пък е предпочетен в защита пред Нейтън Аке. Голямата звезда Ерлинг Холанд, отново ще води нападението на „гражданите“, а по крилата ще действат Раян Шерки и Фил Фоудън.

Временният мениджър на Челси Калъм Макфарлейн също има своите проблеми. С контузии са Марк Кукурея, Ромео Лавия, Йорел Хато и Ливай Колуил, а Мойсес Кайседо е наказан.

Промените в състава на лондончани в сравнение с равенството с Борнемут (2:2) са доста. Жоао Педро е предпочетен пред Лиъм Делап на върха на атаката на Челси. Завръща се и Педро Нето, който е избран пред Алехандро Гарначо и ще действа зад бразилеца заедно с Коул Палмър и Естевао. Рийс Джеймс замества в средата на терена наказания Мойсес Кайседо, а Беноа Бадиашил е предпочетен пред Уесли Фофана в центъра на защитата. Стражът Роберт Санчес пък въобще не е в групата, като на вратата ще е Филип Йоргенсен.

