Бивш шеф на Барселона подкрепи твърдението на Чави за завръщането на Меси

Твърдението на бившия треньор на Барселона Чави Ернандес, че Лионел Меси е бил пред завръщане в Барселона през януари 2023 година е вярно, категоричен е тогавашният спортен директор на клуба Матеу Алемани, който сега заема същата позиция в Атлетико Мадрид.

Чави обвини Лапорта, че е попречил на завръщането на Меси

Както е известно, според Чави някогашният му съотборник Меси е имал позволението на Ла Лига да се завърне в Барселона веднага след триумфа си на Мондиал 2022, но клубният президент Жоао Лапорта не дал съгласието си за това. Впоследствие думите на испанеца бяха опровергани както от шефа на Ла Лига Хавиер Тебас, така и от самия Лапорта. Въпреки това Алемани подкрепи разкритието на бившия халф. “Чави е прав. Казаха ни, че е уреден. Така че Чави е прав”, заяви настоящият шеф на Атлетико пред Movistar.

🚨 Mateu Alemany: “What Xavi Hernández said is true. They told us they had La Liga’s approval for Leo Messi to return to Barça.” @MPlusDeportes pic.twitter.com/lwkyol07A3 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) March 10, 2026

Тебас обаче веднага реагира и отново увери, че въобще не е имало възможност за завръщане на Меси на “Камп Ноу”. “В Барселона никога не са имали “да” от Ла Лига, нито са го искали. Беше невъзможно да разрешим трансфера, без да знаем колко щеше да получава Меси. Още повече, прилагайки правилника за заплатите. Дори договорът му да посочваше по-ниска заплата, това щеше да е невъзможно. Така или иначе, никой от Барселона въобще не е търсил Ла Лига. Тези неща не са верни и Алемани греши. Невъзможно е, дори да са имали споразумение”, увери шефът на испанската лига по време на събитие.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages