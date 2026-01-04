Бруно Гимараеш поведе Нюкасъл към победа срещу Кристъл Палас

Нюкасъл победи Кристъл Палас с 2:0 на "Сейнт Джеймсис Парк" в двубой от 20-и кръг на Премиър лийг. Капитанът на домакините Бруно Гимараеш откри резултата в 70-ата минута, когато изпревари Джъстин Девени и засече с глава отблизо находчиво подаване на Люис Майли. Малко преди това бразилецът можеше да отбележи нов гол директно от корнер, но топката срещна гредата. Осем минути след първото попадение Малик Тиау удвои с добавка след избиване на Дийн Хендерсън.

🚨🇧🇷 Bruno Guimarães (28) is Newcastle's joint TOP goalscorer in the Premier League this season! 7 goals and counting. 🥇 pic.twitter.com/Mcmsh4eml1 — EuroFoot (@eurofootcom) January 4, 2026

През първото полувреме голове на Антъни Гордън и Жоелинтон бяха отменени заради засади, а Уил Хюз пропусна страхотна възможност да изведе Кристъл Палас напред.

В добавеното време на мача Джо Уилок направи невероятен пропуск, след като бе изведен очи в очи с Хендерсън.

Така Нюкасъл удължи серията си без загуба на "Сейнт Джеймсис Парк" на 11 поредни мача. За Кристъл Палас пък това бе седма поредна среща без победа във всички турнири.

Снимки: Gettyimages