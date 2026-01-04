Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Бруно Гимараеш поведе Нюкасъл към победа срещу Кристъл Палас

Бруно Гимараеш поведе Нюкасъл към победа срещу Кристъл Палас

  • 4 яну 2026 | 19:48
  • 779
  • 0

Нюкасъл победи Кристъл Палас с 2:0 на "Сейнт Джеймсис Парк" в двубой от 20-и кръг на Премиър лийг. Капитанът на домакините Бруно Гимараеш откри резултата в 70-ата минута, когато изпревари Джъстин Девени и засече с глава отблизо находчиво подаване на Люис Майли. Малко преди това бразилецът можеше да отбележи нов гол директно от корнер, но топката срещна гредата. Осем минути след първото попадение Малик Тиау удвои с добавка след избиване на Дийн Хендерсън.

През първото полувреме голове на Антъни Гордън и Жоелинтон бяха отменени заради засади, а Уил Хюз пропусна страхотна възможност да изведе Кристъл Палас напред.

В добавеното време на мача Джо Уилок направи невероятен пропуск, след като бе изведен очи в очи с Хендерсън.

Така Нюкасъл удължи серията си без загуба на "Сейнт Джеймсис Парк" на 11 поредни мача. За Кристъл Палас пък това бе седма поредна среща без победа във всички турнири.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Манчестър Сити 1:0 Челси, пропуск на Педро Нето, контузия на Гвардиол

Манчестър Сити 1:0 Челси, пропуск на Педро Нето, контузия на Гвардиол

  • 4 яну 2026 | 20:21
  • 5517
  • 11
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 19:15
  • 21295
  • 36
Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

  • 4 яну 2026 | 19:10
  • 17655
  • 295
Брентфорд срази като гост Евертън след нов рецитал на Игор Тиаго

Брентфорд срази като гост Евертън след нов рецитал на Игор Тиаго

  • 4 яну 2026 | 19:05
  • 7216
  • 1
Гол в края доближи Фиорентина до спасителния бряг

Гол в края доближи Фиорентина до спасителния бряг

  • 4 яну 2026 | 19:02
  • 1191
  • 1
Аморим: Дойдох да бъда мениджър на Манчестър Юнайтед, а не просто треньор, няма да напусна сам

Аморим: Дойдох да бъда мениджър на Манчестър Юнайтед, а не просто треньор, няма да напусна сам

  • 4 яну 2026 | 18:27
  • 6446
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

  • 4 яну 2026 | 17:03
  • 22485
  • 38
Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

  • 4 яну 2026 | 19:08
  • 8903
  • 25
Манчестър Сити 1:0 Челси, пропуск на Педро Нето, контузия на Гвардиол

Манчестър Сити 1:0 Челси, пропуск на Педро Нето, контузия на Гвардиол

  • 4 яну 2026 | 20:21
  • 5517
  • 11
ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

  • 4 яну 2026 | 14:12
  • 36851
  • 65
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 19:15
  • 21295
  • 36
Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

  • 4 яну 2026 | 19:10
  • 17655
  • 295