Уулвс сложи край на черната серия и разби Уест Хам за първа победа през сезона

Последният в Премиър лийг Уулвърхамптън започна отлично новата 2026 г. и най-после записа първата си победа през сезона, след като разби с 3:0 у дома Уест Хам в мач от 20-тия кръг на английския елит. Успехът за „вълците“ бе осигурен още през първото полувреме, когато паднаха и трите гола.

Така отборът на Роб Едуардс сложи край на кошмарната серия от 19 поредни срещи без успех и след равенството на „Олд Трафорд“ в предишния кръг, сега записа и първите си три точки. Уулвс остава на последното място вече с 6 пункта. Положението на Уест Хам пък също е далеч от розово, като „чуковете“ са без победа в последните 9 мача и са в зоната на изпадащите с 14 точки.

2 - Wolves are leading by 2+ goals in a Premier League game for the first time since April (v Leicester); before today, they had gone 12 consecutive matches without leading at any point. Alleviated. pic.twitter.com/Cdq0FxM1lK — OptaJoe (@OptaJoe) January 3, 2026

„Вълците“ започнаха много силно двубоя и поведоха още в 4-ата минута. Хий-Чан Хуан проби отляво и пусна пас към Йон Ариас, който засече в мрежата на Алфонс Ареола – 1:0 за Уулвс. Домакините удвоиха аванса си в 31-вата минута, когато получиха дузпа за Сунгуту Магаса срещу Матеус Мане. От бялата точка Хуан бе безпогрешен и вкара за 2:0. В 38-ата минута Ареола трябваше да спасява опасен удар с глава на Толу Арокодаре. Френският страж на Уест Хам обаче нямаше какво да направи няколко минути по-късно, когато Матеус Мане с красив удар от дистанция направи разгрома на „чуковете“ пълен – 3:0 за Уулвс.

2 - In the last two seasons, the only two times that the team in 20th position have led by 3+ goals in a Premier League match have both been against Nuno Espírito Santo.



Nott'm Forest 0-3 West Ham (Aug 2025)

Wolves 3-0 West Ham (Jan 2026)



Painful. pic.twitter.com/jYT7KYEhTk — OptaJoe (@OptaJoe) January 3, 2026

През втората част мачът откровено се доиграваше, а домакините направиха нови пропуски, дело на Уго Буено и Йорген Странд Ларсен. В крайна сметка резултатът остана непроменен и "вълците" се поздравиха с първия си успех в първенството.

Снимки: Imago