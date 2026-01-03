Популярни
Уулвс сложи край на черната серия и разби Уест Хам за първа победа през сезона

  • 3 яну 2026 | 19:05
  • 655
  • 0

Последният в Премиър лийг Уулвърхамптън започна отлично новата 2026 г. и най-после записа първата си победа през сезона, след като разби с 3:0 у дома Уест Хам в мач от 20-тия кръг на английския елит. Успехът за „вълците“ бе осигурен още през първото полувреме, когато паднаха и трите гола.

Така отборът на Роб Едуардс сложи край на кошмарната серия от 19 поредни срещи без успех и след равенството на „Олд Трафорд“ в предишния кръг, сега записа и първите си три точки. Уулвс остава на последното място вече с 6 пункта. Положението на Уест Хам пък също е далеч от розово, като „чуковете“ са без победа в последните 9 мача и са в зоната на изпадащите с 14 точки.

„Вълците“ започнаха много силно двубоя и поведоха още в 4-ата минута. Хий-Чан Хуан проби отляво и пусна пас към Йон Ариас, който засече в мрежата на Алфонс Ареола – 1:0 за Уулвс. Домакините удвоиха аванса си в 31-вата минута, когато получиха дузпа за Сунгуту Магаса срещу Матеус Мане. От бялата точка Хуан бе безпогрешен и вкара за 2:0. В 38-ата минута Ареола трябваше да спасява опасен удар с глава на Толу Арокодаре. Френският страж на Уест Хам обаче нямаше какво да направи няколко минути по-късно, когато Матеус Мане с красив удар от дистанция направи разгрома на „чуковете“ пълен – 3:0 за Уулвс.

През втората част мачът откровено се доиграваше, а домакините направиха нови пропуски, дело на Уго Буено и Йорген Странд Ларсен. В крайна сметка резултатът остана непроменен и "вълците" се поздравиха с първия си успех в първенството.

Снимки: Imago

