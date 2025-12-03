Популярни
  Астън Вила
  2. Астън Вила
  Емери разкри, че Оли Уоткинс се бори с контузия в коляното

Емери разкри, че Оли Уоткинс се бори с контузия в коляното

  • 3 дек 2025 | 12:55
  • 170
  • 0

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери разкри, че нападателят Оли Уоткинс се бори с проблем в коляното още от началото на миналия сезон и може да се нуждае от период на почивка, за да може да играе без болка. Уоткинс е отбелязал само един гол в 19 мача във всички турнири през този сезон и изглежда далеч от формата, която го превърна в един от водещите нападатели във Висшата лига през последните години. Английският национал, който на 30 декември ще навърши 30 години, беше оставен извън стартовия състав при победата на Вила с 1:0 над Уулвс на 30 ноември и ще се надява да си върне мястото за мача срещу Брайтън в сряда.

Оли Уоткинс отпадна от състава на Англия заради контузия
Оли Уоткинс отпадна от състава на Англия заради контузия

Преди този двубой обаче Емери заяви, че Уоткинс играе, преодолявайки болката, но добави, че няма да е необходима хирургическа намеса. „Той има лека болка в коляното от миналата година, когато започнахме сезона през август“, обясни наставникът на Вила. „Сега усеща същата болка. Не се чувства на 100 процента и се опитваме да се справим с това заедно с него. Опитваме се да стигнем до етап, в който той е напълно без болка – и чрез това да се почувства отново по-добре и да има увереността да вкарва“, добави той. „Искаме той да достигне най-добрата си форма, без болка и да играе постоянно. Например в понеделник той не тренира, а работи на закрито с физиотерапевтите. Но ще бъде на разположение за Брайтън. Няма да се подлага на операция, но се опитваме да му осигурим малко почивка, защото за тази болка му е нужна почивка.“

Преди година Астън Вила обмисляше продажбата на Уоткинс на Арсенал, а през втората половина на миналия сезон имаше моменти, в които даваният под наем Маркъс Рашфорд беше предпочитан на позицията на централен нападател. През лятото клубът може би също е обмислял подобен ход, но не е имало сериозни оферти. С оставащ месец до отварянето на януарския трансферен прозорец, Емери твърдо подкрепи Уоткинс.

Снимки: Gettyimages

