Емери разкри, че Оли Уоткинс се бори с контузия в коляното

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери разкри, че нападателят Оли Уоткинс се бори с проблем в коляното още от началото на миналия сезон и може да се нуждае от период на почивка, за да може да играе без болка. Уоткинс е отбелязал само един гол в 19 мача във всички турнири през този сезон и изглежда далеч от формата, която го превърна в един от водещите нападатели във Висшата лига през последните години. Английският национал, който на 30 декември ще навърши 30 години, беше оставен извън стартовия състав при победата на Вила с 1:0 над Уулвс на 30 ноември и ще се надява да си върне мястото за мача срещу Брайтън в сряда.

Преди този двубой обаче Емери заяви, че Уоткинс играе, преодолявайки болката, но добави, че няма да е необходима хирургическа намеса. „Той има лека болка в коляното от миналата година, когато започнахме сезона през август“, обясни наставникът на Вила. „Сега усеща същата болка. Не се чувства на 100 процента и се опитваме да се справим с това заедно с него. Опитваме се да стигнем до етап, в който той е напълно без болка – и чрез това да се почувства отново по-добре и да има увереността да вкарва“, добави той. „Искаме той да достигне най-добрата си форма, без болка и да играе постоянно. Например в понеделник той не тренира, а работи на закрито с физиотерапевтите. Но ще бъде на разположение за Брайтън. Няма да се подлага на операция, но се опитваме да му осигурим малко почивка, защото за тази болка му е нужна почивка.“

Преди година Астън Вила обмисляше продажбата на Уоткинс на Арсенал, а през втората половина на миналия сезон имаше моменти, в които даваният под наем Маркъс Рашфорд беше предпочитан на позицията на централен нападател. През лятото клубът може би също е обмислял подобен ход, но не е имало сериозни оферти. С оставащ месец до отварянето на януарския трансферен прозорец, Емери твърдо подкрепи Уоткинс.

Снимки: Gettyimages