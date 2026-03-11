Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

Футболната легенда Димитър Бербатов, който е съветник на министър-председателя Андрей Гюров, отправи 18 въпроса към всички спортни федерации, както обяви пред журналистите на церемонията за "Спортист на годината". Sportal.bg разбра, че някои от федерациите вече са върнали своите отговори на бившия голмайстор на ЦСКА, Тотнъм и Манчестър Юнайтед.

Финансиране и бюджетна рамка



1. Какъв процент от необходимия ви годишен бюджет се покрива от държавната субсидия?



2. Кои са дейностите, за които държавата не позволява да се харчат средства, а са критично важни за вас (административни заплати, наеми на частни зали, възстановяване или друго)?



3. Какви пречки срещате при привличането на частни спонсори (липса на данъчни облекчения, слаб медиен интерес, лош имидж или друго)?



4. Каква част от бюджета на вашите клубове идва от членски внос и задължени ли са те да издават официални документи за тези приходи?

Инфраструктура и материална база



5. Колко от базите, които ползвате, са: (А) държавни, (Б) общинска или (В) друга собственост и в какво състояние са те?



6. Имате ли достъп до специализирана апаратура за възстановяване, специализирана спортна медицина и медицински центрове, покрити от ММС? Кадри и треньорски състав



7. Какво е средното заплащане на национален треньор и конкурентно ли е то на заплащане в чужбина?



8. Колко от вашите лицензирани треньори са преминали курс за първа медицинска помощ, ако в клубовете нямат на разположение медицински щаб?



9. Какви са възможностите за преквалификация и международни семинари за вашите кадри – кой ги плаща?

Детско-юношески спорт и масовост



10. Колко активно работещи клуба има в момента и какъв е процентът на децата, които минават от масовия/аматьорския към професионалния спорт? Имате ли единен регистър с детайлна информация?



11. Имате ли съвместни програми с Министерството на образованието и науката за навлизане в училищата?



12. Какъв процент от децата във вашите клубове спират да спортуват при преминаване от основно в средно училище и каква е основната причина – липса на пари, липса на база, загуба на интерес или друго?

Администрация и законодателство



13. Ако може да промените едно-единствено нещо в Закона за физическото възпитание и спорта, какво би било то?



14. Тежка ли е административната част при отчитане на проектите на ММС и това пречи ли на спортната дейност?

Прозрачност и дигитализация



15. Какъв процент от административните ви процеси са дигитализирани?



16. Разполагате ли с единен електронен регистър на картотекираните деца, който се обновява в реално време, или данните се подават на хартия/Еxell веднъж годишно?

Медиен продукт и спонсорство



17. Притежава ли федерацията ви правата за излъчване на своите първенства и какъв е годишният приход от продажбата на реклама/медийни права?

Други



18. Имате ли примери за абсурдни ситуации, причинени от липсата на финанси, комуникация, достъп до бази и т.н., които не трябва да се допуска да се случват? Какви са те?

Важно



– Кои допълнителни въпроси, проблеми или стратегически теми считате за необходимо да бъдат обсъдени извън посочените по-горе с оглед на устойчивото развитие на федерацията и спорта?



– Какви са вашите идеи и предложения за решаването на посочените от вас по-горе проблеми?