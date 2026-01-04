Привърженик на Лийдс почина на трибуните преди дербито с Манчестър Юнайтед

Лийдс Юнайтед съобщи, че привърженик е починал след спешен медицински случай на "Еланд Роуд“ преди равенството от Премиър лийг с Манчестър Юнайтед в неделя.

„Лийдс Юнайтед е съкрушен да потвърди че привърженик за съжаление е починал преди мача ни от Висшата лига с Манчестър Юнайтед на Еланд Роуд, след спешен медицински случай на стадиона преди началния съдийски сигнал“, се казва в изявление на клуба.

„Мислите на всички в Лийдс Юнайтед са със семейството и приятелите на привърженика в този изключително труден момент".

Лийдс завърши наравно 1:1 с Юнайтед.