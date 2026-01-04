Популярни
Лийдс 0:0 Манчестър Юнайтед

  • 4 яну 2026 | 13:42
  • 2857
  • 0
Лийдс 0:0 Манчестър Юнайтед

Лийдс Юнайтед и Манчестър Юнайтед играят при резултат 0:0 на "Елънд Роуд" в "Дербито на розите" от 20-ия кръг на Премиър лийг. Йоркширци влязоха в стабилна серия от шест поредни мача без загуба, като на 1 януари взеха точка от шампиона Ливърпул на "Анфийлд". Така отборът на Даниел Фарке вече е на седем точки от зоната на изпадащите. Манчестър Юнайтед пък има само един пълен успех в последните си четири двубоя в Премиър лийг, като в края на миналата година записа разочароващо равенство у дола срещу Уулвърхамптън, който е на последното място в класирането.

Последната победа над Лийдс над Манчестър Юнайтед обаче бе преди доста време - през 2002 година. "Червените дяволи" ще се опитат за първи път в историята си да постигнат три поредни победи на "Елънд Роуд".

Българският национал Илия Груев, който направи силен мач на "Анфийлд", започва като титуляр за Лийдс, а Даниел Фарке е направил общо две промени от мача с Ливърпул. Доминик Калвърт-Люин се завръща. Лукас Нмеча му отстъпва мястото си. Ноа Окафор започва за сметка на наказания Итън Ампаду.

Рубен Аморим е извършил само една корекция. Лени Йоро се завръща в защита, а Патрик Доргу изглежда ще действа в много по-офанзивна роля по десния фланг. На върха на атаката отново е Бенямин Шешко. Джошуа Зиркзее сяда на пейката, където отново има много млади играчи. В стартовия състав на Аморим има общо шестима играчи, които номинално са защитници.

Снимки: Gettyimages

