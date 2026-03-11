Популярни
Ювентус преговаря със защитник на Борнемут

  • 11 март 2026 | 16:50
Ювентус води преговори за привличането на защитника Маркос Сенеси от Борнемут като свободен агент, съобщава „Гадзета дело Спорт“.

Договорът на аржентинския национал с „черешките“ изтича в края на настоящия сезон и се очаква той да получи предложения от още клубове. Според италианския ежедневник Ювентус не е единственият отбор, който ще потърси подписа на бранителя, въпреки че „бианконерите“ са първите, които са започнали формални преговори с агентите му.

Сенеси пристигна в Борнемут от Фейенорд през 2022 година и в четирите си сезона с червено-черния екип е натрупал 119 мача, в които има 6 гола. С националния отбор на Аржентина до момента има две участия, последното от които беше през октомври 2025 година.

