Брайтън сложи край на негативната серия

Брайтън записа първа победа в последните си седем мача, след като спечели с 2:0 домакинството си на Бърнли. Резултатът изкачи "чайките" до осмо място. Тимът на Скот Паркър е на предпоследна позиция, като е спечелил едва две точки в последните си 11 мача.

Двата отбора не предложиха много пред първото полувреме, но домакините имаха предимство. Жоржиньо Рютер откри резултата в 29-ата минута, след като щастлив рикошет прати топката на неговия път.

BACK TO WINNING WAYS IN THE #PL! 🙌 pic.twitter.com/N5YShjctxI — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 3, 2026

Бърнли не създаде нищо в предни позиции и допусна втори гол в самото начало на втората част. Ясин Аяри се разписа с нисък удар след лошо подаване на Лесли Угочукву. Гостите бяха най-близо до гол, когато резервата Лум Чауна уцели гредата след удар с глава. Брайтън пък можеше да отбележи трето попадение, но изстрелът на Де Кайпер от фал също срещна гредата.

Следвай ни:

Снимки: Imago