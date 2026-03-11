Венци Стефанов: Славия дузпа като тази на Левски няма да получи никога! Титлата не е решена

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов направи кратък коментар пред Sportal.bg относно дузпата, с която Левски надви Локомотив (Пловдив) с 1:0 в понеделник. Босът на "белите" изрази мнение, че битката за шампионската титла в efbet Лига все още не е решена.

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

"За тази дузпа ще кажа, че Славия никога нямаше и няма да получи такава дузпа. Ама като казвам никога - никога. Дали битката за титлата вече е решена? Не. Има още мачове. Попитайте ме, когато се изиграят мачовете от редовния сезон. След Левски - ЦСКА ще мога да ви кажа", каза бизнесменът.