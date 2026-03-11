Популярни
  3. Венци Стефанов: Славия дузпа като тази на Левски няма да получи никога! Титлата не е решена

  • 11 март 2026 | 18:47
  • 2393
  • 13

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов направи кратък коментар пред Sportal.bg относно дузпата, с която Левски надви Локомотив (Пловдив) с 1:0 в понеделник. Босът на "белите" изрази мнение, че битката за шампионската титла в efbet Лига все още не е решена.

"За тази дузпа ще кажа, че Славия никога нямаше и няма да получи такава дузпа. Ама като казвам никога - никога. Дали битката за титлата вече е решена? Не. Има още мачове. Попитайте ме, когато се изиграят мачовете от редовния сезон. След Левски - ЦСКА ще мога да ви кажа", каза бизнесменът.

