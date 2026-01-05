Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Колко скъп излезе Аморим на Манчестър Юнайтед

Колко скъп излезе Аморим на Манчестър Юнайтед

  • 5 яну 2026 | 15:45
  • 2476
  • 0
Колко скъп излезе Аморим на Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед ще изплати всички заплати, които има да получава уволненият днес Рубен Аморим до края на контракта си. Според изчисленията това прави близо 10 милиона паунда. Твърди се, че португалецът получава по около 6.5 милиона на година, което означава, че за 18 месеца, които оставаха от контракта му, трябва да прибере 9.63 милиона. Други източници твърдят, че компенсацията е малко по-висока - между 10 и 12 милиона.

Към тези суми трябва да се добави и обезщетението в размер на 9.2 милиона паунда, която Манчестър Юнайтед плати на Спортинг (Лисабон) през ноември 2024-та, за да може да освободи португалеца от неговия договор с “лъвовете”. Ако към общата сметка се добавят и вече изплатените възнаграждения на Аморим, тогава сумата достига 26.3 милиона паунда.

Манчестър Юнайтед пък вече е преминал границата от 60 милиона паунда, изплатени като компенсации на уволнените мениджъри в ерата на Висшата лига.

