Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Ще получи ли Дарън Флетчър доверие до края на сезона и кои са фаворитите за нов мениджър на Ман Юнайтед?

Ще получи ли Дарън Флетчър доверие до края на сезона и кои са фаворитите за нов мениджър на Ман Юнайтед?

  • 5 яну 2026 | 13:31
  • 1720
  • 1

Ръководството на Манчестър Юнайтед взе решението да се раздели с мениджъра на отбора Рубен Аморим, който се задържа на поста само 14 месеца. За момента е ясно единствено, че Дарън Флетчър ще води отбора в гостуването на Бърнли в сряда. Според “Ди Атлетик” обаче бившият халф, който досега бе начело на отбора до 18 години, може да остане на поста до края на сезона и да се търси постоянно решение чак през лятото.

Английските медии и букмейкърите обаче веднага подредиха най-вероятните потенциални кандидати за това да наследят Аморим на ветровитата позиция. Споменават се една дузина имена, но с днешна дата букмейкърите определят като може би най-голям фаворит мениджъра на Кристъл Палас Оливер Гласнер, за когото се знае, че договорът му с “орлите” изтича след края на сезона.

Продължават да се спрягат и имената на бившия национален селекционер на Англия Гарет Саутгейт, на селекционера на САЩ Маурисио Почетино, както и на Майкъл Карик, който вече в един момент временно бе начело на бившия си клуб. Чави Ернандес, Андони Ираола, Марко Силва, Киърън Маккена, Унай Емери и Зинедин Зидан също са слагани в сметките на различните букмейкъри. Интересното е, че някои от тях оценяват много високо шансовете на току-що уволнения от Челси Енцо Мареска.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Рууни: Лиъм Росиниър е най-добрият треньор, с когото съм работил

Рууни: Лиъм Росиниър е най-добрият треньор, с когото съм работил

  • 5 яну 2026 | 13:51
  • 144
  • 0
Очакваното завръщане в Барселона е факт

Очакваното завръщане в Барселона е факт

  • 5 яну 2026 | 13:10
  • 504
  • 0
Последният дом за Бебетата на Бъзби

Последният дом за Бебетата на Бъзби

  • 5 яну 2026 | 12:48
  • 452
  • 0
Денят, в който Ибра не беше Ибра, а страхливец

Денят, в който Ибра не беше Ибра, а страхливец

  • 5 яну 2026 | 12:45
  • 811
  • 1
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 19945
  • 26
Ювентус иска да си върне Киеза, но Ливърпул не смята да го пуска

Ювентус иска да си върне Киеза, но Ливърпул не смята да го пуска

  • 5 яну 2026 | 12:11
  • 1380
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 25169
  • 36
Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

  • 5 яну 2026 | 12:08
  • 15545
  • 11
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 19945
  • 26
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 12579
  • 8
Голямо дерби в Самоков тази вечер

Голямо дерби в Самоков тази вечер

  • 5 яну 2026 | 13:30
  • 539
  • 0