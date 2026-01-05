Ще получи ли Дарън Флетчър доверие до края на сезона и кои са фаворитите за нов мениджър на Ман Юнайтед?

Ръководството на Манчестър Юнайтед взе решението да се раздели с мениджъра на отбора Рубен Аморим, който се задържа на поста само 14 месеца. За момента е ясно единствено, че Дарън Флетчър ще води отбора в гостуването на Бърнли в сряда. Според “Ди Атлетик” обаче бившият халф, който досега бе начело на отбора до 18 години, може да остане на поста до края на сезона и да се търси постоянно решение чак през лятото.

Английските медии и букмейкърите обаче веднага подредиха най-вероятните потенциални кандидати за това да наследят Аморим на ветровитата позиция. Споменават се една дузина имена, но с днешна дата букмейкърите определят като може би най-голям фаворит мениджъра на Кристъл Палас Оливер Гласнер, за когото се знае, че договорът му с “орлите” изтича след края на сезона.

Продължават да се спрягат и имената на бившия национален селекционер на Англия Гарет Саутгейт, на селекционера на САЩ Маурисио Почетино, както и на Майкъл Карик, който вече в един момент временно бе начело на бившия си клуб. Чави Ернандес, Андони Ираола, Марко Силва, Киърън Маккена, Унай Емери и Зинедин Зидан също са слагани в сметките на различните букмейкъри. Интересното е, че някои от тях оценяват много високо шансовете на току-що уволнения от Челси Енцо Мареска.

Manchester United fans, who should your next manager be? 🔴 pic.twitter.com/Rr2giz1BwZ — LiveScore (@livescore) January 5, 2026