Борнемут 1:1 Арсенал, Магаляеш се реваншира и изравни

Борнемут и Арсенал играят при резултат 1:1. Еванилсон откри резултата в 11-ата минута, а Габриел Магаляеш изравни в 16-ата минута.

Домакините стартираха много агресивно двубоя и защитата на Арсенал имаше работа още в първите минути. Тимът на Артета обаче бързо пренесе играта в половината на съперника. Удар на Йодегор не намери целта, а Мадуеке бе изведен на прекрасна позиция, но също стреля неточно. В 11-ата минута Борнемут получи подарък. Без да бъде притесняван особено Габриел Магаляеш направи огромна грешка. Бранителят прати топката на крака на Еванилсон, който се възползва и откри резултата.

"Артилеристите" изглеждаха притеснени за момент и Борнемут направи още една опасна атака. Лондончани обаче много бързо стигнаха до изравняване. След отличен пробив на Мадуеке се стигна до удар на Мартинели, който бе блокиран. Топката стигна до Магаляеш и той я прати в мрежата, реванширайки се за грешката си.

Снимки: Imago