Фен на Барселона отиде на грешния стадион на близо 600 км от Нюкасъл

Фен на Барселона, който искаше да наблюдава мача на своя любим отбор от осминафиналите в Шампионската лига срещу Нюкасъл на "Сейнт Джеймсис Парк" (St James' Park) във вторник вечерта, пристигна на грешен стадион в Англия. Привърженикът на испанския шампион е бил подведен от навигацията в мобилния си телефон, която го е изпратила на "Сейнт Джеймс Парк" (St James Park) в Екзитър, Югозападна Англия, на 589 километра от Нюкасъл.

Испанският запалянко е пътувал от Лондон в очакване да гледа двубоя на Барса с "черно-белите" от Северна Англия, но вместо това е пристигнал пред стадиона в Екзитър, където играе едноименният третодивизионен клуб.

Фенът е представил билета си на служителите пред футболното съоръжение и те са му казали, че той не му осигурява достъп до срещата от Лига 1 между Екзитър и Линкълн Сити, игран във вторник вечерта.

"Наш колега дойде в офиса и ни обясни, че един човек е пристигнал в очакване да греда отбора на Барселона. Английският му не беше добър, но разбрахме, че идва от Лондон. Предполагам е въвел “Сейнт Джеймс Парк” в навигацията на телефона и е следвал указанията. Беше смутен и съкрушен, но ние му осигурихме билет за нашия мач. Той ще бъде добре дошъл при нас по всяко време", заяви Адам Спенсър, служител на Екзитър Сити, който отговаря за привържениците, пише БТА.

Лидерът в трета английска дивизия Линкълн Сити победи с 1:0 Екзитър, докато по същото време Барселона завърши наравно 1:1 като гост на Нюкасъл в елиминациите на Шампионската лига.