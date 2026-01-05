Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Манчестър Юнайтед официално уволни мениджъра на отбора Рубен Аморим. Информацията бе публикувана на сайта на “червените дяволи”, а според Фабрицио Романо решението е било взето тази сутрин. Това се случва след вчерашното остро изказване на португалеца, последвало равенството с Лийдс (1:1). На пресконференцията си Аморим открито разкритикува за втори път в последните дни ръководството на клуба заради липсата на подкрепа на трансферния прозорец и намекна, че някой се опитва да се меси в работата му, визирайки тактиката, породила толкова спорове от самото начало на престоя му. Твърди се, че обект на неговата атака е бил футболният директор Джейсън Уилкокс. Последният обаче е получил подкрепата в този конфликт от главния изпълнителен директор Омар Берада. Според "Скай спортс" тримата са се срещнали днес и Аморим е бил информиран, че е освободен.

Аморим: Дойдох да бъда мениджър на Манчестър Юнайтед, а не просто треньор, няма да напусна сам

Бившият треньор на Спортинг (Лисабон) се задържа на поста 14 месеца. Той беше назначен през ноември 2024 година, като най-големият му успех е, че изведе тима до финал в Лига Европа, но там отборът му загуби от Тотнъм.

От “Олд Трафорд” разкриват, че Дарън Флетчър ще води отбора в мача с Бърнли в сряда. Клубната легенда до момента бе начело на тима до 18 години. Според "Ди Атлетик" той може да остане на поста до края на сезона и да се търси постоянно решение едва през лятото.

"Имайки предвид шестото място в класирането на Манчестър Юнайтед в Премиър лийг, ръководството на клуба неохотно взе решение, че е подходящият момент за промяна. Това ще даде на отбора най-добър шанс за най-високото възможно класиране във Висшата лига. Клубът би искал да благодари на Рубен за приноса му и му пожелава всичко най-добро в бъдеще", се чете в позицията на Манчестър Юнайтед.

Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

Аморим спечели само 24 от 63-те мача, в които бе начело на 20-кратните шампиони. Процентът му по отношение на победите възлиза на едва 38.71%, което е най-лошият показател от времето на Франк О’Фаръл, който е бил уволнен през 1971 година. Той си тръгва с успеваемост от 37.04%.

Манчестър Юнайтед е вторият голям клуб от Премиър лийг, който уволнява своя мениджър от началото на 2026-а , след като Челси направи това с Енцо Мареска още в първия ден на новата година.

Club statement: Ruben Amorim. — Manchester United (@ManUtd) January 5, 2026