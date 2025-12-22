Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Рууни: Райс е бъдещият капитан на Англия

Рууни: Райс е бъдещият капитан на Англия

  • 22 дек 2025 | 11:57
  • 140
  • 0

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни смята, че халфът на Арсенал Деклан Райс трябва да наследи нападателя на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн като капитан на Англия.

„Мисля, че Райс е перфектният наследник на Кейн, защото винаги е мотивиран, има индивидуалност. Всеки, който го познава и е близък с него, сякаш го харесва. Той е незаменим за националния отбор. Срещу Евертън беше навсякъде. Беше радост да го гледам как взема решения – кога да подаде, къде да подаде, кой крак да използва – беше просто невероятно. Той беше просто невероятен“, цитиран е Рууни от BBC Sport.

През сезон 2025/26 26-годишният Райс е записал 24 участия във всички състезания, отбелязвайки 2 гола и давайки 6 асистенции. Порталът Transfermarkt оценява пазарната му стойност на 120 милиона евро.

Снимки: Imago

