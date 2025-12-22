Рууни: Райс е бъдещият капитан на Англия

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни смята, че халфът на Арсенал Деклан Райс трябва да наследи нападателя на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн като капитан на Англия.

„Мисля, че Райс е перфектният наследник на Кейн, защото винаги е мотивиран, има индивидуалност. Всеки, който го познава и е близък с него, сякаш го харесва. Той е незаменим за националния отбор. Срещу Евертън беше навсякъде. Беше радост да го гледам как взема решения – кога да подаде, къде да подаде, кой крак да използва – беше просто невероятно. Той беше просто невероятен“, цитиран е Рууни от BBC Sport.

През сезон 2025/26 26-годишният Райс е записал 24 участия във всички състезания, отбелязвайки 2 гола и давайки 6 асистенции. Порталът Transfermarkt оценява пазарната му стойност на 120 милиона евро.

Снимки: Imago